Aktualisiert am

Mann in Regensburg auf offener Straße getötet

Tatverdächtiger festgenommen : Mann in Regensburg auf offener Straße getötet

In Regensburg ist ein Mann am Morgen an einer viel befahrenen Straße getötet worden. Die Polizei hat einen Tatverdächtigen festgenommen. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht nicht.

In Regensburg ist am Donnerstag ein Mann auf offener Straße getötet worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde ein Tatverdächtiger festgenommen. Der Bereich rund um den Tatort in der Nähe des Regensburger Hauptbahnhofs sei weiträumig abgesperrt worden. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht.

Nach Angaben der „Passauer Neuen Presse“ wurde mehrmals geschossen, bevor ein Mann zusammenbrach. So hätten es Zeugen berichtet, schreibt die Zeitung. Die Tat ereignete sich laut Polizei gegen acht Uhr am Morgen an einer viel befahrenen Straße. Zeugen hatten die Rettungskräfte verständigt.

Polizei und Staatsanwaltschaft waren mit einem Großaufgebot vor Ort im Einsatz. Ein Polizeisprecher konnte zunächst keine Angaben zur Identität des Opfers und des Festgenommenen machen, dies müsse noch geprüft werden. Zu den Medienberichten, nach denen am Tatort mehrere Schüsse fielen, wollte der Polizeisprecher sich nicht äußern. Dies müsse noch geprüft werden.