Prozess um Hassrede : „Ihr gehört ebenso erschossen“

Aktualisiert am

In München muss sich ein Mann wegen des Verunglimpfens des Andenkens der getöteten Polizisten im Kreis Kusel verantworten: Der Mann hatte laut Anklage in seiner Wohnung randaliert und herbeigerufene Polizisten als „Wichser“ bezeichnet.

Bevor der Angeklagte die Polizisten, die in Rheinland-Pfalz erschossen worden waren, als „Bastarde“ bezeichnete, hatte er nach Ansicht der Generalstaatsanwaltschaft München schon eine Reihe von Beleidigungen auf Polizeibeamte losgelassen. Am 4. Februar war die Polizei zu seiner Wohnung in einem Münchner Mehr­familien­haus gerufen worden. Der Mann soll gegen die Wohnungstüren von Nachbarn gehämmert und ge­schrien haben, er werde jemandem „die Kehle aufschneiden“.

Karin Truscheit Redakteurin im Ressort „Deutschland und die Welt“. Folgen Ich folge

Durch die geschlossene Tür seiner Erdgeschosswohnung habe er die herbeigerufenen Polizisten dann als „Scheißbullen“ und „Wichser“ bezeichnet. Die Polizisten gingen zur Terrasse, der Mann kam auf sie zu und brüllte, dass sie „dumme Bullenschweine“ seien: Die „Wichser“ gehörten genauso erschossen wie die „Bastarde“ vergangene Woche.

Er bezog sich auf die tödlichen Schüsse in Kusel

Damit, so die Generalstaatsanwaltschaft, habe er sich auf die tödlichen Schüsse auf zwei Polizeibeamte, eine 24 Jahre alte Polizeianwärterin und einen 29 Jahre alten Polizeikommissar, am 31. Januar im Gemeindebereich von Kusel bezogen. Er habe „derg­e­stalt seine Zustimmung zur Tat“ zum Ausdruck gebracht. Zudem setzte er nach den Angaben mit der Bezeichnung „Bastarde“ kurz nach der Tötung von zwei Menschen diese „besonders grob und schwerwiegend“ herab.

Seit Donnerstag muss sich der 35 Jahre alte Angeklagte vor dem Amtsgericht München unter anderem wegen der Belohnung und Billigung von Straftaten, des Verunglimpfens des Andenkens von Verstorbenen so­wie Beleidigung verantworten. Die Beleidigungen setzte der Mann demnach mit Ausdrücken wie „Bullenschweine“, „verdammte Wichser“, ­„dumme Juden“ fort, auch nachdem noch zwei weitere Polizisten einge­troffen waren. Schließlich habe er ein auf dem Boden liegendes Messer ge­griffen, es den Polizisten mit zwei bis drei Meter Abstand entgegen­gestreckt und sie bedroht: ,,Was wollt ihr jetzt machen?“

Mehr zum Thema 1/

Nach der Androhung des Einsatzes von Pfefferspray warf er das Messer weg, wurde zu Boden gebracht und mit Handfesseln fixiert. Er habe jedoch versucht, sich zu befreien und die Polizisten zu treten. Begleitet wurde dies demnach von rassistischen Be­zeichnungen für die Polizisten: „Judenschweine“, „Drecksjuden“, „Scheiß-Kanaken“. Auf dem Transport zur Polizeiinspektion sagte er, er lasse sich nicht von einem „Kanaken“ verhaften, sondern nur von einem deutschen Staatsbürger.

Vor Gericht hat er nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur die Vorwürfe gestanden und um Entschuldigung gebeten. Er schob demnach die Beleidigungen auf seinen Alkoholkonsum. Er habe nichts gegen Polizisten, sein Cousin sei Polizist. Seine rassis­tischen Äußerungen hat er demzufolge seiner Kindheit in Thüringen angelastet: Dort sei er eben mit solchen Sa­chen aufgewachsen. Von der Ideo­logie sei er jedoch schon „längst ab­gekehrt“.