Tochter erlebt Tat mit : Mann ersticht offenbar Ex-Freundin

In Borken hat die Polizei in der Silvesternacht einen Mann festgenommen, der seine ehemalige Lebensgefährten getötet haben soll. Die gemeinsame Tochter war zum Tatzeitpunkt mit in der Wohnung.

In Borken haben Polizisten in der Nacht zu Mittwoch einen 59 Jahre alten Mann in der Stadt im Münsterland festgenommen, der seine Ex-Lebensgefährtin erstochen haben soll. Die sechsjährige gemeinsame Tochter habe sich zum Zeitpunkt der Tat mit in der Wohnung aufgehalten, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Münster mit.

Hilferufe hatten Nachbarn der 52 Jahre alten Frau aufgeschreckt, die daraufhin die Polizei informierten. Der Tatverdächtige habe den Beamten dann mit „frischen Blutspuren am Körper“ die Tür geöffnet, hieß es in der Erklärung. Er habe sich ohne Widerstand festnehmen lassen. Die Tochter befinde sich in Obhut des Jugendamtes und werde durch Seelsorger betreut.

Erste Ermittlungen vor Ort ergaben nach Polizeiangaben, dass möglicherweise ein Streit zwischen den ehemaligen Lebensgefährten in der Nacht eskaliert ist. Der Beschuldigte habe zunächst nicht zu den Vorwürfen vernommen werden können.