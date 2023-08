Im US-Bundesstaat Florida hat ein Angreifer nach Behördenangaben aus offenbar rassistischen Motiven drei Menschen erschossen. Laut der Polizei handelt es sich bei den Opfern, zwei Männern und einer Frau, ausschließlich um Afroamerikaner. Der Schütze habe vor der Tat mehrere Texte verfasst, in denen er seinen Hass auf Schwarze im Detail darlegte. Die Tatwaffe war der Polizei zufolge mit Hakenkreuzen versehen. Der Täter sei ein weißer Mann Anfang zwanzig gewesen, der sich nach der Tat selbst richtete.

Der Schütze habe es „auf eine bestimmte Gruppe von Menschen abgesehen, und das waren Schwarze“, sagte der Sheriff von Jacksonville, TK Waters, am Samstag (Ortszeit) vor Journalisten. „Er sagte, er wolle sie töten.“ Ein von dem 20-Jährigen verfasstes Manifest zeige die „widerliche Hassideologie des Schützen“.

Laut einem Bericht des TV-Senders WJXT feuerte der Angreifer Schüsse auf Autos ab, die an einem Discounter vorbeifuhren. Anschließend habe er sich in dem Geschäft verbarrikadiert. Ein Mitglied des Gemeinderats sagte dem Sender, der Schütze sei getötet worden.

Zuvor waren bei einem Karibik-Festival in der US-Ostküstenstadt Boston sieben Menschen durch Schüsse verletzt worden. Es habe Festnahmen gegeben, und Waffen seien beschlagnahmt worden, teilte die Polizei am Samstag mit.

Am Freitag war in Oklahoma nach Polizeiangaben ein 16-Jähriger nach einem Streit bei einem Highschool-Footballspiel erschossen worden. In Chicago wurden außerdem zwei Frauen durch Schüsse verletzt, als sie sich ein Baseball-Spiel anschauten.

Im Mai hatte ein Mann bei einem rassistisch motivierten Angriff in Buffalo im Bundesstaat New York zehn Menschen erschossen. Im gleichen Monat sorgte ein Schulmassaker an einer Grundschule in der texanischen Stadt Uvalde für Entsetzen, bei dem 19 Kinder und zwei Lehrer getötet wurden.

In den USA ereignen sich immer wieder schwerwiegende Angriffe mit Schusswaffen, bei denen zahlreiche Menschen getötet werden. Alle Versuche, in den USA ein strengeres Waffenrecht einzuführen, scheiterten bislang.