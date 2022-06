Nordrhein-Westfalen : Mann bei Massenschlägerei in Essen schwer verletzt

Aktualisiert am

Mann bei Massenschlägerei in Essen schwer verletzt

Mehrere Hundert Menschen haben sich am Samstag in Essen an einer Massenschlägerei beteiligt. Dabei sind Möbel und Geschirr eingesetzt worden. Mehrere Personen wurden verletzt, eine davon schwer.