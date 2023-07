Aktualisiert am

13 Jahre unschuldig in Haft : „Heute hatte ich ein gutes Gefühl“

Es ist einer der größten Justizirrtümer der vergangenen Jahre: Dreizehneinhalb Jahre saß Manfred Genditzki unschuldig in Haft. Nun wurde er in München freigesprochen. Wie gehen er und die Strafverfolgung damit um?

Der Gang zur Anklagebank im Saal A101 am Landgericht München I ist kurz. Der Weg hierhin war lang. Manfred Genditzki, die Jacke über den Arm geworfen, läuft vorbei an Kameras und Blitzlichtern, wie andere in die U-Bahn steigen. Er kennt das alles schon.

Seine Frau und seine drei Kinder sitzen auf der Tribüne des Saals, seine Schwester muss immer wieder aufstehen, um Umarmungen entgegenzunehmen. Schon zweimal haben sie in diesem Gebäude auf ein Urteil gewartet. Schon zweimal fiel es anders aus, als sie es sich erhofft hatten. Am Freitag, dem 7. Juli, wird ihnen das nicht noch einmal passieren.