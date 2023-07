Aktualisiert am

Gegen sechs Mallorca-Urlauber aus Deutschland wird wegen Gruppenvergewaltigung ermittelt. Fünf von ihnen befinden sich in Untersuchungshaft. Ihnen drohen hohe Haftstrafen.

Fünf junge Urlauber aus Deutschland müssen auf Mallorca wegen des Verdachts einer Gruppenvergewaltigung in Untersuchungshaft. Eine Freilassung gegen Kaution lehnte ein Gericht am Samstag ab, teilte eine Justizsprecherin am späten Abend mit. Ein sechster Urlauber aus Deutschland wurde freigelassen.

Der „Manada alemana“, dem deutschen Rudel, wie die Männer in der spanischen Presse auch genannt werden, werfen die Ermittlungsbehörden mehrfache sexuelle Übergriffe in der Nacht zum Donnerstag vor. Die Mobiltelefone der Tatverdächtigen wurden beschlagnahmt. Wie die Polizei bestätigte, habe einer der Beschuldigten die mutmaßliche Vergewaltigung mit seinem Mobiltelefon gefilmt.

Mutmaßliche Gruppenvergewaltigung gefilmt

Laut einer am Samstag veröffentlichten Pressemitteilung der spanischen Nationalpolizei soll die – nach Presseberichten 18 Jahre alte – Deutsche, die auf der Insel mit Freundinnen ihren Urlaub verbrachte, demnach einen der Männer in einer Bar an der Playa de Palma („Ballermann“) kennengelernt haben.

Sie habe den angeblich Zwanzigjährigen freiwillig zu seinem Hotel begleitet. Dort seien sie aber abgewiesen worden, weil die Frau dort nicht registriert war. Daraufhin gingen sie in das Hotel, in dem die Reisegefährten des Deutschen wohnten, und hatten demnach einvernehmlich Sex.

Danach seien in dem Zimmer auf einmal fünf von dessen Freunden aufgetaucht. Vier von ihnen hätten das Opfer zu sexuellen Handlungen gezwungen, woraufhin die Frau ins Badezimmer geflüchtet sei. Einer der Männer habe sie beruhigt und sie in ihr Hotel begleitet, wo sie die Polizei alarmierte. Die Beamten nahmen wenig später die fünf Deutschen fest, während sie in einem Krankenhaus untersucht wurde.

Untersuchungshaft kann bis zu vier Jahre dauern

Die Untersuchungshaft muss in Spanien der Ermittlungsrichter innerhalb von maximal 72 Stunden nach der Festnahme anordnen. Am Samstagvormittag fand die entsprechende Anhörung der Deutschen statt. Unter bestimmten Umständen kann die Untersuchungshaft bis zu vier Jahre dauern. Zwei Jahre können es sein, wenn für die Straftat eine Freiheitsstrafe von mehr als drei Jahren droht.

Sexuelle Aggression unter Anwendung von Gewalt kann laut dem neuen spanischen Sexualstrafrecht mit Freiheitsentzug von bis zu fünf Jahren geahndet werden. Bei Gruppenvergewaltigung können Freiheitsstrafen von zehn bis zwölf Jahren drohen.

Zuletzt waren im vergangenen Sommer acht Deutsche, die auf Mallorca der Brandstiftung beschuldigt worden waren, zwei Monate lang in Untersuchungshaft.

In Spanien haben die Anzeigen wegen sexueller Gewalt nach Angaben des Innenministeriums in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen: Von knapp 10.000 im Jahr 2016 auf mehr als 17.000 im Jahr 2021, wie die Zeitung „El País“ berichtete.

Das gelte auch für Sexualdelikte, an denen mehrere Täter beteiligt waren: Diese sind von 371 auf 573 im Jahr 2021 gestiegen, aus dem die letzten verfügbaren Zahlen stammen. Die meisten Anzeigen, zu denen offenbar mehr Opfer bereit sind als früher, kamen aus Katalonien, Andalusien und den Regionen von Madrid und Valencia.