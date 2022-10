Mailand : Ein Toter nach Messerangriff in Einkaufszentrum

In einem Einkaufszentrum in einem Mailänder Vorort hat ein Mann auf Passanten eingestochen. Ein Mensch starb. Weitere Personen sind schwer verletzt. Auch ein Profifußballer ist unter den Opfern.

Der Rettungsdienst kümmert sich um die Verletzten in einem Supermarkt in einem Mailänder Vorort. Bild: AP

Ein Mann hat in einem Einkaufszentrum in Mailand auf mehrere Leute eingestochen und mindestens einen Mann getötet. Vier weitere Personen wurden verletzt. Wie die Nachrichtenagenturen Ansa und Adnkronos am Donnerstagabend berichteten, wurden drei Opfer mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt. Unter den Angegriffenen sei auch der spanische Fußballprofi Pablo Marí vom italienischen Erstligisten AC Monza, wurde berichtet.

Ermittler schlossen laut ersten Erkenntnissen einen terroristischen Hintergrund bei dem 46 Jahre alten Täter, einem Italiener, aus. Laut der italienischen Ausgabe des Nachrichtensenders Sky soll der Mann unter schweren Depressionen leiden. Passanten überwältigten ihn nach der Tat in einem Carrefour-Supermarkt in der Gemeinde Assago. Er wurde daraufhin von den Carabinieri festgenommen.

Gegenüber Ansa sagte eine junge Frau, dass die Menschen im Supermarkt zuerst große Angst gehabt hätten, weil sie nicht verstanden, was los war. „Wir sahen Menschen weinend davonlaufen.“ Ein anderes Mädchen erklärte Ansa, man sei zunächst davon ausgegangen, dass es sich um einen Raubüberfall handele. „Dann sahen wir immer mehr Leute mit schockierten Gesichtern und uns wurde klar, dass etwas Ernstes passiert war.“

Der Serie-A-Verein AC Monza bestätigte, dass Abwehrspieler Marí unter den Verletzten sei. „Lieber Pablo, wir alle sind dir und deiner Familie nahe, wir haben dich lieb“, schrieb Geschäftsführer Adriano Galliani bei Twitter an den vom englischen Spitzenklub FC Arsenal ausgeliehenen Fußballer. „Kämpfe weiter wie du kannst, du bist ein Krieger und wirst bald wieder gesund.“ Serie-A-Präsident Lorenzo Casini drückte seine Verbundenheit mit dem Monza-Profi aus und kondolierte den Angehörigen des getöteten Supermarkt-Angestellten.