Mafiaverdacht : Aufbau Ost

Es ist im Jahr 2001, als die beiden Cousins Antonio und Antonio Rossi sich fragen: Wohin mit dem Geld? In Erfurt haben sie gerade ihre dritte Eisdiele eröffnet, dazu sieben Restaurants, plus zwei in Leipzig und ein Café in einem Einkaufszentrum bei Berlin. Doch sie wollen mehr. Ständig telefonieren sie mit Geschäftspartnern und diskutieren über mögliche Kaufobjekte: ein Lokal in Rostock für zwei Millionen. Eine Pizzeria in Barcelona, ein „superluxuriöses“ Hotel daheim in Kalabrien. Rom, Florenz, Mailand. An Kroatien, sagt der Ältere, habe er kein Interesse. Die Leute dort seien ihm zu arrogant. Im August plant der Jüngere einen Flug nach West Palm Beach, Florida. Und um das noch mal klarzustellen, erklären sie einem gewissen Russo: „Wenn wir einfach nur Gastronomen sein wollten, würde ein kleines Lokal mit zehn Tischen reichen.“ Aber: „Wir sind Investoren.“

David Klaubert Redakteur im Ressort „Deutschland und die Welt“. F.A.Z.



Um die beiden Cousins nicht zu verwechseln, sprechen die Ermittler, die all diese Telefonate abhören, den jeweiligen Geburtsjahrgang mit, so als gehöre er zum Namen: Antonio Rossi 65 und Antonio Rossi 68*. Sie gehen der Frage nach: Woher kommt das Geld?

Als sich Antonio Rossi 65 nur wenige Jahre zuvor bei der Ausländerbehörde in Erfurt angemeldet hat, so die Erkenntnisse der Ermittler, gab er als Beruf „Kellner“ an, Monatsgehalt: 2000 Mark. Er wurde in einem Restaurant seines Cousins angestellt. Der war schon mit 17 nach Deutschland gekommen und hatte ebenfalls als Küchenhilfe und Kellner gearbeitet, in Esslingen, Mühlheim, Moers, dann in Duisburg. 1989 verdiente er offiziell rund 800 Mark im Monat. Und noch im selben Jahr, so jedenfalls rekonstruierte es die Polizei, kaufte er seinem damaligen Chef die Pizzeria „Da Bruno“ ab. Für 250.000 Mark.

Die Staatsanwaltschaft Gera leitet im Oktober 2000 unter dem Aktenzeichen 800 Js 39812/00 ein Ermittlungsverfahren gegen die beiden und weitere Beschuldigte ein. Der Verdacht: Die Millionen, die die Cousins in Erfurt und darüber hinaus investieren, stammen aus Rauschgiftgeschäften der ’ndrangheta. Die kalabrische Mafia gilt als eine der mächtigsten kriminellen Organisationen der Welt.

„Operation Fido“ nennen die Ermittler ihr Verfahren, auf Italienisch bedeutet das „Kredit“ und auch: „treu“. Die Federführung liegt beim Bundeskriminalamt, das LKA Thüringen ist dabei, ansonsten tun sie alles, um den Kreis der Eingeweihten klein zu halten. Denn die Beschuldigten sind in Erfurt bestens vernetzt. Schon 1996, als Polizisten aus Nordrhein-Westfalen wegen eines anderen, bald darauf eingestellten Verfahrens ein Restaurant der Cousins durchsuchten, trafen sie zu ihrer Überraschung auf zwei bekannte Gäste: An einem der Tische ganz hinten saßen der thüringische Innenminister Richard Dewes und Ministerpräsident Bernhard Vogel. Wie wohl die ganze Erfurter Prominenz aßen auch die beiden gerne in den neuen italienischen Lokalen, schon aus Mangel an guten Alternativen, und besprachen dort die Geschicke ihrer Koalition.