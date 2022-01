Mafia-Prozess in Duisburg : Schläfriger Schöffe von Verfahren entbunden

Ein Schöffe im sogenannten Mafiaprozess in Duisburg ist von seiner Mitwirkung an dem Verfahren entbunden worden – weil er im Gerichtssaal mehrmals eingeschlafen war. Ein Sprecher des Landgerichts bestätigte der F.A.Z. am Freitag einen entsprechenden Be­schluss der Kammer. Die Verteidiger der Angeklagten hatten einen Befangenheitsantrag gegen den Laienrichter gestellt, nachdem er während der Vernehmung eines Kronzeugen so tief geschlafen hatte, dass er geweckt werden musste.

David Klaubert Redakteur im Ressort „Deutschland und die Welt".



Einer der Anwälte hatte während der Verhandlung kurz vor Weihnachten zudem ein von ihm geführtes „Schlafprotokoll“ verlesen, demzufolge der Schöffe seit Anfang Dezember an mindestens sechs Verhandlungstagen immer wieder eingenickt war, zum Teil minutenlang. In einer Stellungnahme gestand der Laienrichter ein, mehrmals eingeschlafen zu sein. Auch die Staatsanwaltschaft schloss sich daraufhin dem Befangenheitsantrag an.

In ihrem Beschluss folgten die drei Berufsrichter der 4. Großen Strafkammer nun der Argumentation, dass die Vorfälle bei den Angeklagten die Besorgnis hervorrufen könnten, dass sich der Schöffe nicht ausreichend mit der Sache befasse.

Die Verteidigung eines der Angeklagten hatte außerdem einen Befangenheitsantrag gegen den Vorsitzenden Richter gestellt und damit begründet, dass dieser hätte bemerken müssen, dass der Schöffe schlafe. Dieser Antrag wurde nun abgelehnt.

In dem Verfahren, das im Oktober 2020 begonnen hatte, sind insgesamt 14 Männer angeklagt, es geht um internationalen Kokainhandel. Fünf von ihnen wirft die Staatsanwaltschaft zudem vor, zur ’ndrangheta zu gehören, der kalabrischen Mafia. Ursprünglich waren für den Prozess 91 Verhandlungstage bis Ende dieses Jahres eingeplant. Auch weil es wegen Corona-Erkrankungen und der Quarantäne eines Angeklagten zu Verzögerungen kam, sind nun Termine bis Dezember dieses Jahres angesetzt.

Wie bei so großen Verfahren üblich, sind neben den drei Berufsrichtern und den beiden Schöffen schon seit Verhandlungsbeginn auch eine Ergänzungsrichterin sowie drei Ergänzungslaienrichter dabei. Einer von ihnen ist nun nachgerückt – sodass der Prozess am Montag wie geplant mit dem 75. Verhandlungstag fortgesetzt werden kann.