Kronzeuge Luigi Bonaventura : „Man wächst als Kindersoldat auf“

Aktualisiert am

Luigi Bonaventura ist in einer mächtigen ’ndrangheta-Familie aufgewachsen und wurde selbst zum Boss. Im Interview erzählt er von der brutalen Erziehung zum Mafioso – und wie er seit seinem Ausstieg um sein Leben fürchtet.

Herr Bonaventura, wir führen dieses Gespräch am Telefon. Können Sie mir sagen, wo ich Sie erreiche?

David Klaubert Redakteur im Ressort „Deutschland und die Welt“. Folgen Ich folge



Ich bin im Haus meiner Frau. Die Stadt, in der ich wohne, möchte ich aber lieber nicht nennen.

Aus Sorge um Ihre Sicherheit?

Ich arbeite seit 15 Jahren mit der Justiz zusammen, habe bisher bei 14 Anti-Mafia-Staatsanwaltschaften ausgesagt. Und auch in den letzten Monaten bin ich in mehreren Prozessen gehört worden. Meine Familie ist in ernster Gefahr. Erst im April hat uns das die Anti-Mafia-Staatsanwaltschaft hier wieder mitgeteilt.