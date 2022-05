Großrazzien in Italien : 78 mutmaßliche Mafia-Mitglieder verhaftet

Die 'Ndrangheta gilt als größte Mafia-Organisation Italiens und kontrolliert rund 80 Prozent des Kokainhandels in Europa – mit den Festnahmen gelang den Ermittlern ein „großer Schlag gegen die organisierte Kriminalität“, so Roms Bürgermeister.

Ein Blick in ein Callcenter, das in einen „Bunker“ verwandelt wurde, während der größte Prozess gegen die mächtigste Mafia Italiens, die in Kalabrien ansässige 'Ndrangheta, im Gange ist, Januar 2021. Bild: EPA

Bei Großrazzien in Rom und in Kalabrien hat die italienische Polizei am Dienstag fast 80 mutmaßliche Mitglieder der kalabrischen Mafia-Organisation 'Ndrangheta festgenommen.

Wie die italienische Anti-Mafia-Behörde DIA mitteilte, wurden in Rom und in der Umgebung der Hauptstadt bei der Operation „Propaggine“ (Ableger) 43 Personen festgenommen. In Reggio Calabria an der italienischen Stiefelspitze gingen den Fahndern 35 Verdächtige ins Netz.

Den Festgenommenen wird vorgeworfen, in den vergangenen Jahren einen Ableger der 'Ndrangheta aus Kalabrien, der inzwischen größten und gefährlichsten Mafia-Organisationen Italiens, in Rom und in der Hauptstadtregion Latium aufgebaut zu haben. Wie die Ermittler am Dienstag mitteilten, agierte die von zwei Bossen geleitete Gruppe in mehreren Wirtschaftsbereichen Roms sowie in den nördlichen Vororten der Hauptstadt, zumal in der Gastronomie, im Fischhandel sowie in Bäckereien und Konditoreien.

„Wichtigste, jemals ausgeführte Operation in Rom“

Nicola Zingaretti, der Präsident der Region Latium, sprach von der „wichtigsten jemals ausgeführten Operation in Rom gegen die 'Ndrangheta“. Roms Bürgermeister Roberto Gualtieri nannte die Polizei-Aktion bei Twitter einen „großen Schlag gegen die organisierte Kriminalität“ in der Hauptstadt. Die Mafiosi hätten das Ziel gehabt, die Kontrolle über diverse Wirtschaftszweige zu erlangen.

Die Mafia-Organisation 'Ndrangheta, die in Kalabrien am Südzipfel Italiens ihre Wurzeln hat, habe im Sommer 2015 entschieden, in Rom eine Gruppe aufzubauen, „um Krieg zu führen“, wie einer der beiden festgenommenen Bosse laut Nachrichtenagentur Ansa bei einem abgehörten Gespräch sagte. „Wir sind ein Ableger von da unten“, heißt es laut Nachrichtenagenturen in einem der aufgezeichneten Telefongespräche.

In Rom wurden nach den Festnahmen auch 24 Unternehmen beschlagnahmt, darunter Restaurants und Bars, Fischläden und Bäckereien. Den Verdächtigen werden unter anderem die Mitgliedschaft in einer mafiösen Organisation, Drogenhandel, schwere Erpressung und illegaler Waffenbesitz vorgeworfen.

Der kriminelle Umsatz der 'Ndrangheta wird von Fachleuten und Strafverfolgern auf rund 54 Milliarden Euro jährlich geschätzt. Die 'Ndrangheta kontrolliert heute rund 80 Prozent des gesamten Kokainhandels in Europa. Außerdem ist die kalabrische Mafia in der Prostitution und im Menschenhandel, in der illegalen Müllentsorgung und im verbotenen Glücksspiel aktiv. Auch Schutzgelderpressung wird noch praktiziert, hat aber ebenso an Bedeutung verloren wie Entführung und Lösegelderpressung. Das kriminell erwirtschaftete Geld wird gewaschen, indem es in den legalen Wirtschaftskreislauf eingespeist wird, durch den Kauf von Bars, Restaurants und Hotels, von Bau- und Bestattungsunternehmen, von Speditionen und Entsorgungsfirmen.

Rund 400 Familienclans und deren Verzweigungen sind in mehr als 30 Ländern aktiv. Bis zu 60.000 Menschen sind auf allen Kontinenten für das bis heute tief in Kalabrien verwurzelte kriminelle Netzwerk tätig – vom Clanboss über den Finanzverwalter und den regionalen Streitschlichter bis zum einfachen Picciotto, wie die „Fußsoldaten“ der kalabrischen Mafia heißen.

Brutalste aller Mafiaorganisationen

Die 'Ndrangheta gilt heute als die mächtigste, gefährlichste und brutalste aller Mafiaorganisationen. Bei keiner anderen Mafia ist das Prinzip der Blutsverwandtschaft so tief verwurzelt, nirgendwo wird das Gesetz der Omertà so streng befolgt und dessen Bruch so unnachgiebig geahndet. Wer das „Kooperationsangebot“ der 'Ndrangheta ablehnt, wird umstandslos liquidiert. Die 'Ndrangheta hat die sizilianische Cosa Nostra um Totò Riina (1930 bis 2017), den legendären Boss der Corleonesi, die in den Siebzigerjahren durch den Heroinhandel groß geworden war, und auch die Camorra in Kampanien mit Schwerpunkt in Neapel längst abgehängt. Die kleinere Sacra Corona Unita in Apulien am Absatz des italienischen Stiefels hat bis heute allenfalls regionale Bedeutung.

Im Januar 2021 begann in Lamezia Terme in Kalabrien ein Mammutprozess gegen die 'Ndrangheta mit mehr als 300 Angeklagten und 900 Zeugen. Es ist das größte Verfahren gegen die Mafia seit den „maxi processi“ Mitte der Achtzigerjahre gegen die sizilianische Cosa Nostra. Die Razzien und Ermittlungserfolge der vergangenen Monate in ganz Italien sowie im europäischen Ausland sind meist Ergebnisse der jahrelangen Prozessvorbereitungen der Staatsanwaltschaft in der kalabrischen Hauptstadt Catanzaro unter Chefermittler Nicola Gratteri gegen die 'Ndrangheta.