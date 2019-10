Säugling für 10.000 Euro : Mafia-Boss soll Clan-Mitglied Neugeborenes gekauft haben

Aktualisiert am

In Neapel soll ein Mafia-Boss einem seiner Gefolgsleute 10.000 Euro gegeben haben, damit dieser einer Frau ein Baby abkauft. Ob sich hinter dem Handel ein größeres Netzwerk verbirgt, ist noch unklar.

Die italienische Staatsanwaltschaft ermittelt laut einem Zeitungsbericht gegen einen neapolitanischen Mafia-Boss wegen des Verdachts, einem seiner Clan-Mitglieder ein Neugeborenes „geschenkt“ zu haben. Der Chef eines Camorra-Clans werde verdächtigt, seinem Untergebenen 10.000 Euro gegeben zu haben, um sich den Säugling einer Osteuropäerin zu kaufen, berichtete die Zeitung „Il Mattino“ am Sonntag. Gegen ihn werde nun unter anderem wegen Urkundenfälschung ermittelt.

In einem Dokument des Ermittlungsrichters in dem Fall heißt es dem Bericht zufolge, der Mafia-Pate habe mit der Aktion das Ausmaß seiner Macht demonstrieren und zeigen wollen, dass diese sogar so weit gehe, „dass er einem seiner Männer einen Sohn verschaffen kann“.

Die Justiz prüft demnach, ob sich hinter dem Handel mit dem Neugeborenen ein größeres Netzwerk von Kinderhändlern verbirgt.