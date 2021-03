’Ndrangheta-Clan : Polizei fasst Mafia-Boss in Lissaboner Krankenhaus

Die italienische Polizei hat Francesco Pelle auf der Liste der „gefährlichsten Flüchtigen“ geführt. Nun wurde er in Portugal in einem Krankenhaus gefasst.

In einem Krankenhaus in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon ist laut Presseberichten ein wichtiger Anführer der kalabrischen ’Ndrangheta festgenommen worden. Francesco Pelle sei in einer Klinik in Lissabon aufgegriffen worden, teilte die italienische Polizei am Montag mit. Dort ließ er sich wohl wegen einer Corona-Infektion behandeln. Während das italienische Innenministerium die Festnahme bestätigte, gab es am Dienstag in Lissabon zunächst keine offizielle Bestätigung.

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid. F.A.Z.

Der 44 Jahre alte Italiener stand in seinem Heimatland auf der Liste der „gefährlichsten Flüchtigen“. Er war wegen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Aus dem Hausarrest war er im Jahr 2019 verschwunden, nachdem das oberste Berufungsgericht seine Freiheitsstrafe bestätigt hatte. Zuvor war Pelle seit 2008 in Haft.

Pelle spielte im Jahr 2007 eine wichtige Rolle in der blutigen Fehde zwischen den verfeindeten ’Ndrangheta-Familien Pelle-Vottari und Nirta-Strangio in Duisburg, in deren Folge sechs Personen ermordet wurden. Die Morde waren die Rache dafür, dass Pelle angeordnet hatte, die Ehefrau des Mafia-Bosses zu töten, Maria Strangio. Dafür wurde er in Italien verurteilt. Die Ermordung der Frau wiederum war die Vergeltung für eine Schussverletzung, die dazu führte, dass Pelle im Rollstuhl sitzt.

Die Auseinandersetzung zwischen den Clans, die beide aus dem süditalienischen Ort San Luca stammen, hatte angeblich schon vor 30 Jahren begonnen. Nach Recherchen von MDR und F.A.Z. ist die kalabrische Mafia in Deutschland besser organisiert als bisher bekannt. Demnach gehen Ermittler davon aus, dass die ’Ndrangheta hierzulande über ein eigenes Aufsichtsgremium verfügt, den Crimine di Germania, der zwischen den einzelnen Familienclans vermittelt und offenbar in den Jahren nach den „Mafiamorden von Duisburg“ eingeführt wurde. Nach einer Geburtstagsfeier in einer Pizzeria waren dort am frühen Morgen sechs Männer im Alter von 16 bis 39 Jahren auf dem Weg zu ihren Autos erschossen worden.