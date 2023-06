Aktualisiert am

Tod nach Ecstasy-Konsum : Warum ist die „Blue Punisher“ so gefährlich?

Nach dem Konsum der Ecstasy-Tablette „Blue Punisher“ ist ein Mädchen aus Neubrandenburg tot, zwei weitere liegen auf der Intensivstation. Wie kommen Jugendliche an das Rauschgift und warum ist es so gefährlich?

In Neubrandenburg befinden sich weiterhin zwei Mädchen nach der Einnahme von Ecstasy-Tabletten auf der Intensivstation eines ört­lichen Krankenhauses. Ihr Zustand sei mittlerweile stabil, könne jedoch nach Angaben der Ärzte „jederzeit wieder kippen“, sagte eine Sprecherin der Polizei am Mittwoch. Demnach gilt als sicher, dass die Mädchen die Ecstasy-Pille „Blue Puni­sher“ eingenommen hatten. Das wurde ­medizinisch bestätigt, außerdem gibt es dazu Zeugenaussagen.

Julian Staib Politischer Korrespondent für Norddeutschland und Skandinavien mit Sitz in Hamburg. Folgen Ich folge



An den Folgen der Einnahme des Rauschgifts war am Sonntag ein 13 Jahre altes Mädchen gestorben. Ein weiteres Mädchen hatte Magenkrämpfe und Bauchschmerzen erlitten, war aber ansonsten nicht schwer erkrankt. „Wir gehen davon aus, dass es mehr Fälle gegeben hat“, sagte die Polizeisprecherin. Zudem sei davon auszugehen, dass das illegale Rauschgift weiter kursiere. Polizei und weitere Behörden Mecklenburg-Vor­pommerns warnten eindringlich vor der Einnahme. Die Polizei hatte in der Folge mehrere Tatverdächtige zeitweise festgenommen. Gegen einen 37 Jahre alten Mann wurde Haftbefehl erlassen.