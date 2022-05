Wegen weiterer Sexualdelikte : Anklage gegen „Maddie“-Verdächtigen Christian B. rückt offenbar näher

Aktualisiert am

Christian B. steht wegen fünf weiterer Sexualdelikte im Fokus der Ermittler. Unter anderem soll er mit einer Machete in das Appartement einer 20 Jahre alten Irin eingedrungen sein und sie mehrere Stunden vergewaltigt haben.

In diesem Haus an der Algarveküste soll Christian B. eine Zeit lang gewohnt haben. Bild: dpa

Der 45 Jahre alte Christian B. wird von den deutschen Behörden nicht nur verdächtigt, für das Verschwinden der dreijährigen Madeleine „Maddie“ McCann im Jahr 2007 verantwortlich zu sein. Gegen den Sexualstraftäter, der gegenwärtig eine langjährige Haftstrafe in der JVA Oldenburg verbüßt, wird auch wegen fünf weiterer schwerer Sexualdelikte ermittelt. In diesen Fällen gibt es neue Entwicklungen: Der Sprecher der Staatsanwaltschaft Braunschweig teilte der F.A.Z. am Donnerstag mit, dass die Ermittlungen abgeschlossen seien und dem Anwalt von Christian B. „in diesen Tagen“ erstmals Akteneinsicht gewährt werde.

Reinhard Bingener Politischer Korrespondent für Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Bremen mit Sitz in Hannover.



Die Staatsanwaltschaft will zwar erst frühestens Ende Mai offiziell über ihr weiteres Vorgehen informieren. Aber die aktuellen Schritte der Ermittler deuten auf eine Anklageerhebung hin, nicht auf eine Einstellung. Die Frage ist, wie viele Vorwürfe vor Gericht gebracht werden. In zwei Fällen verfügen die Ermittler offenbar über eine fundierte Ausgangslage: Da ist einmal der Vorwurf, dass Christian B. im Jahr 2017 in Portugal vor vier Kindern mit heruntergelassener Hose onaniert habe, was damals auch zu seiner Festnahme geführt hatte.

Außerdem können die Ermittler auf eine belastende Aussage vor Gericht im Fall einer damals 20 Jahre alten Irin setzen, die nach eigenen Angaben 2004 von Christian B. in Portugal vergewaltigt wurde. Die Frau gibt an, dass der Deutsche nachts mit einer Machete in ihr Appartement eingedrungen sei und Videoaufnahmen ihres mehrstündigen Martyriums anfertigte.

Nur wenige Kilometer von Maddies Ferienanlage entfernt

Dieses Tatmuster hatte es teils schon bei der Vergewaltigung einer 72 Jahre alten Amerikanerin an der Algarveküste im Jahr 2005 gegeben, wegen der Christian B. vom Landgericht Braunschweig Ende 2019 zu sieben Jahren Haft verurteilt worden war. In dem Prozess berichteten Zeugen von Videoaufnahmen von zwei weiteren Vergewaltigungen, die starke Parallelen zum Fall der jungen Irin aufweisen. In diesen Fällen könnte allerdings die Beweislage schlechter sein.

Im fünften Fall gehen die Ermittler der Frage nach, ob Christian B. 2007 vor einem zehn Jahre alten Mädchen onanierte. Der Fall ereignete sich wenige Wochen vor dem Verschwinden von „Maddie“ und nur wenige Kilometer von ihrer Ferienanlage entfernt.

Sollten die Ermittler demnächst eine Anklage gegen Christian B. ansteuern, dürfte es bis zum ersten Prozess noch einige Zeit dauern, denn die Behörden müssen abermals das europäische Auslieferungsrecht berücksichtigen. Die komplexen juristischen Fragen rund um den „Spezialitätsgrundsatz“ im Fall der Auslieferung von Christian B. zunächst durch Portugal und später Italien hatten sogar den Europäischen Gerichtshof beschäftigt.

Im Fall der 2007 verschwundenen Maddie ist eine Anklageerhebung derzeit nicht in Sicht. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft teilte mit, dass man in den vergangenen zwei Jahren zwar „neue Beweise“ gegen Christian B. gefunden habe. Ein Durchbruch ist den Ermittlern jedoch nicht gelungen. Die Staatsanwaltschaft dementierte auch Medienberichte, nach denen im damaligen Wohnmobil von Christian B. Textilfasern gefunden worden sind, die angeblich von Maddies Schlafanzug stammen sollen. Das sei „völliger Blödsinn“, sagte der Behördensprecher der F.A.Z.