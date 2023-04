Aktualisiert am

Pilotprojekt in Luxemburg : Bis zu 30 Gramm Cannabis im Monat

In Luxemburg ist man bei der Entkriminalisierung von Cannabis schon zwei Schritte weiter: Die Regierung hat am Freitag dazu ein Pilotprojekt vorgestellt. Es könnte zum Vorbild für Deutschland werden.

Cannabis soll auch in Luxemburg entkriminalisiert werden. (Symbolbild) Bild: AP

Luxemburg will in einem Pilotprojekt den staatlich kontrollierten Anbau und Verkauf von Cannabis zulassen. Die Regierung stellte dafür am Freitag ein Konzept vor, das zu einem Vorbild für die auch von der Bundesregierung geplante eingeschränkte Freigabe von Cannabis werden könnte. Die Ausgangslage ist ähnlich.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. Folgen Ich folge

So wollen beide Länder im ersten Schritt den privaten Anbau von Hanfpflanzen und Konsum des Rauschgifts entkriminalisieren. Im zweiten Schritt wollen sie testweise den legalen Anbau und Verkauf ermöglichen. Während die Bundesregierung dazu Anfang des Monats allgemeine Eckpunkte vorlegte, ist Luxemburg allerdings schon zwei Schritte weiter.

Die linksliberale Regierungskoalition hatte im Sommer vorigen Jahres den ersten Schritt präsentiert, der allerdings noch nicht in Kraft trat. Demnach darf ein Haushalt jeweils vier Hanfpflanzen privat anbauen; Erwachsene dürfen das aus den Blüten oder dem Harz der Pflanze gewonnene Cannabis in privaten Räumen konsumieren.

Die Bundesregierung plant hier ein System mit privaten Clubs. Im zweiten und weiter ­gehenden Schritt sollen im Großherzogtum, das 640.000 Einwohner hat, 14 staatliche Verkaufsstellen eingerichtet werden, die Cannabisprodukte unter engen Auflagen verkaufen dürfen. Die Käufer müssen älter als 18 Jahre sein und ihren Wohnsitz in Luxemburg haben. Der (illegale) Weiterverkauf an Personen aus anderen Ländern soll mit hohen Strafen belegt werden.

Fünf Gramm Cannabis pro Tag

Gemäß dem von einer Regierungskommission erarbeiteten Konzept dürfen Nutzer pro Tag höchstens fünf Gramm Cannabis erwerben, in einem Monat höchstens 30 Gramm. Die jeweils gekaufte Menge soll in einer zentralen Datei registriert werden, über die Verkaufsstellen Alter und Identität ihrer Käufer prüfen müssen. Der THC-Gehalt, der das Rauscherlebnis beeinflusst, soll nicht reguliert werden. Allerdings müssen die Verkaufsstellen vor den psychischen Folgen des Konsums warnen; sie dürfen keine Werbung betreiben.

Zudem soll Cannabis mit geringeren Rauscheffekten günstiger angeboten werden. Der Preis wird staatlich festgelegt und sich zunächst am Schwarzmarkt orientieren. Dort kostet ein Gramm Cannabis derzeit durchschnittlich 9,50 Euro. Durch die Preispolitik soll der Schwarzmarkt ausgetrocknet werden.

Anbau und Lieferkette sollen streng überwacht werden

Allerdings weist die Kommission selbst auf das Risiko hin, dass sich Händler künftig gezielt an Jugendliche wenden, die legal kein Cannabis kaufen dürfen. Der Bericht legt offen, dass schon jetzt 18 Prozent der Fünfzehn- bis Achtzehnjährigen im Großherzogtum angeben, dass sie schon einmal Cannabis konsumiert haben, ein Drittel von ihnen scheint dies sogar regelmäßig zu tun.

Die Kommission gesteht zudem ein, dass eine Abgabe an junge Erwachsene aus medizinischen Gründen fragwürdig sei, weil Cannabiskonsum die Entwicklung des Gehirns bis zum Alter von 25 Jahren beeinträchtigen könne. Das Alterslimit von 18 Jahren begründet sie damit, dass es die Grenze für die volle Strafmündigkeit sei, ab der Menschen auch für andere Fehlentscheidungen geradestehen müssten.

Auch der Anbau von Cannabis soll staatlich kontrolliert werden. Ziel ist es, den heimischen Bedarf vollständig zu decken. Dafür sollen Lizenzen vergeben werden, wobei die Kommission schätzt, dass zwei Produktionsstätten in Luxemburg ausreichen. Hier orientiert sich der Vorschlag an einem ähnlichen Modellprojekt in den Niederlanden.

Wie dort soll ein engmaschiges Netz gespannt werden, um den Anbau und die Lieferkette zu überwachen. Das Hauptziel der Reform sei es, sagte Justizministerin Sam Tanson, den Schwarzmarkt zu verdrängen und die „Nutzer vom kriminellen Milieu zu entfernen“. Der bisherige Versuch, nur repressive Mittel einzusetzen, habe nicht zu den gewünschten Ergebnissen geführt.