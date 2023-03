Das Verbrechen an der zwölfjährigen Luise wühlt die Menschen auf. Verrohen unsere Kinder? Was weiß man tatsächlich über Gewalt unter Freundinnen? Eine Spurensuche, nicht nur in Freudenberg.

„Ich denke viel an die“, sagt der Elfjährige, der vor der Gesamtschule Freudenberg auf den Bus wartet. Ein flacher, schmuckloser Zweckbau, Mittwoch Nachmittag, gegen 15 Uhr. An der Haltestelle stehen ein Junge und ein Mädchen, die nach Hause wollen. Ansonsten ist niemand weit und breit zu sehen. „Morgens stehen hier immer Polizisten und viele Lehrer“, erzählt der Sechstklässler mit großer Selbstverständlichkeit. Denn momentan ist nichts normal an der Schule.

Zwar wird am Tag darauf der Unterricht wieder aufgenommen werden. Aber der Gedanke an die zwölfjährige Luise, die in die Klasse über den beiden Wartenden ging, ist allgegenwärtig. Der Junge sagt: „Sie hat mir immer ein High Five gegeben, wenn sie mich sah, einfach so. Sie ist so nett mit allen umgegangen.“ Das Mädchen fügt hinzu: „Das war so ‘ne Liebe. Einmal hab ich auf dem Schulhof geweint, weil ich Streit mit meinen Freundinnen hatte. Luise kannte mich gar nicht und kam einfach so an. Hat mich getröstet, dass ich nicht traurig sein soll, dass es auch bald wieder besser geht.“

Freudenberg im Ausnahmezustand, das Land erschüttert: Die Zwölfjährige, die am vergangenen Samstag verschwunden war, ist von zwei anderen Mädchen getötet worden; die eine soll ihre beste Freundin gewesen sein. Auch die Täterinnen sind erst zwölf und 13 Jahre alt – noch Kinder. Bei einer Pressekonferenz der Polizei am Dienstag war von zahlreichen Messerstichen die Rede. Weil Kinder bis 14 Jahre nicht strafmündig sind, wurden die Ermittlungen eingestellt. Die jungen Täterinnen sind in der Obhut der Jugendhilfe.

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) sprach von einem „zutiefst verstörenden Höhepunkt der Gewalt von Minderjährigen“, der zu­ständige Landrat von einer „zunehmenden Verrohung der Gesellschaft“. Landesinnenminister Herbert Reul sagte der F.A.S.: „Wenn man selbst Töchter und Enkelkinder hat, macht einen so eine schreckliche Tat natürlich besonders nachdenklich und unruhig.“

Wie lässt sich ein Verbrechen erklären, das unfassbar scheint?

„Ich kann nicht erkennen, dass unsere Jugend verroht oder immer schlimmer wird“, sagt der Direktor des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen, Thomas Bliesener. Zwar hat NRW kürzlich für das Jahr 2022 eine sprunghaft gestiegene Zahl tatverdächtiger Kinder und Jugendlicher gemeldet, auch bei Bagatelldelikten. Was aber heißt das schon, nachdem die Corona-Beschränkungen wie eine Bremse auf die Kinder- und Jugendkriminalität gewirkt hatten?

Bliesener pocht darauf, die Zahlen langfristig zu betrachten. Tatsächlich zeigen Polizeistatistik, Schülerbefragungen wie auch Versicherungsdaten zu „Rauf­unfällen“ auf dem Schulhof weitgehend übereinstimmend, dass Gewalttaten bei Kindern und Jugendliche in Deutschland seit den Nullerjahren zurückgegangen sind. Selbst ein gewisser Anstieg in den Jahren vor der Pandemie führte nicht zurück auf das einstige Niveau. In einer Gesellschaft, die sensibler wird für Ge­walt, können erhöhte Zahlen auch die Anzeigebereitschaft spiegeln.

Mädchen werden früher kriminell

Grundsätzlich gilt: Junge Menschen sind häufiger kriminell und gewalttätig als Erwachsene, das aber gilt als jugendtypisch und ebbt wieder ab. Bei Mädchen liegt der Höhepunkt dieser Phase entwicklungsbedingt früher als bei Jungen, im Alter von 14 bis 16 Jahren – allerdings auf deutlich niedrigerem Niveau. Es ist tatsächlich das Geschlecht, das den entscheidenden Unterschied macht: Wenn von 100.000 deutschen Mädchen bis 14 Jahre im Jahr 2019 knapp 60 einer Ge­walttat verdächtigt wurden, waren es bei den Jungen mit gut 230 fast viermal so viele.