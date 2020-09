In London und Birmingham : Mehrere Verletzte bei Stichwaffen-Angriffen

In der Nacht zu Sonntag sind in London und Birmingham Menschen mit Stichwaffen attackiert und zum Teil schwer verletzt worden. Die Hintergründe der Taten sind noch völlig unklar.

In Großbritannien sind in London und in Birmingham mehrere Menschen bei Stichwaffen-Angriffe verletzt worden. Fünf Menschen wurden in London verletzt, eine Person habe möglicherweise lebensgefährliche Verletzungen erlitten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Vorfall ereignete sich demnach am späten Samstagabend im Südosten der britischen Hauptstadt. Fünf Menschen wurden laut Scotland Yard festgenommen.

Auch im britischen Birmingham kam es zu einem Vorfall, bei dem in der Nacht zu Sonntag mehrere Menschen verletzt worden. Die britische Polizei sprach von einem „schwerwiegenden Vorfall“ im Stadtzentrum. Die genaue Zahl der Verletzten blieb zunächst unklar. Die Polizei wurde nach eigenen Angaben gegen 0.30 Uhr wegen eines Angriffs im Stadtzentrum alarmiert. Kurz darauf sei „eine Reihe weiterer Angriffe mit einer Stichwaffe“ in der Umgebung gemeldet worden.

„Wir wissen von mehreren Verletzten, aber im Moment sind wir nicht in der Lage zu sagen, wie viele es sind oder wie schwer sie verletzt sind“, hieß es in der Mitteilung der Polizei. Die Ermittlungen zum Hergang der Tat dauerten an. „Es könnte noch einige Zeit dauern, bis wir in der Lage sind, irgendetwas zu bestätigen“, erklärte die Polizei weiter. Die Ermittler warnten „in diesem frühen Stadium“ vor Spekulationen über die Ursachen des Vorfalls.

Im britischen Fernsehen war zu sehen, dass große Bereiche des Stadtzentrums abgesperrt waren und Polizisten in Schutzanzügen den Tatort untersuchten.