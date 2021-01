Geplante Hinrichtung : Die erste Frau seit 1953

Bobby Greenlease war sechs, als er im September 1953 entführt wurde. Sein Vater, ein Millionär aus Kansas City, sollte erpresst werden. Er zahlte die geforderten 600.000 Dollar, doch der Junge war bei der Geldübergabe schon tot. Wenig später wurde das Paar gefasst, das Bobby entführt, erschossen und in einem Hinterhof verscharrt hatte. Carl Hall und Bonnie Heady, zwei rauschgiftsüchtige Alkoholiker, wurden zum Tode verurteilt. Sie kamen noch im Dezember 1953 gemeinsam in die Gaskammer.

Peter-Philipp Schmitt Redakteur im Ressort „Deutschland und die Welt“. F.A.Z.

Es war in den Vereinigten Staaten die zweite Hinrichtung einer Frau in jenem Jahr, aber erst die dritte überhaupt in der amerikanischen Geschichte, die von einem Bundesgericht verhängt wurde. Hingerichtet wurden neben der damals 41 Jahre alten Bonnie Heady zuvor nur Mary Surratt, die 1865 an dem Attentat auf Präsident Abraham Lincoln beteiligt gewesen sein soll und deswegen gehängt wurde – so wie Ethel Rosenberg, die mit ihrem Mann Julius das amerikanische Atomprogramm für die Sowjetunion ausspioniert haben soll. Obwohl auch sie wie Surratt nur eine Mitwisserin der Tat war, kam Rosenberg im Juni 1953 auf den elektrischen Stuhl.