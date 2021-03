Kochvideos auf Youtube : Leidenschaft fürs Kochen wird Mafioso zum Verhängnis

Aktualisiert am

Vor mehr als fünf Jahren tauchte ein italienischer Mafioso in der Dominikanischen Republik unter. Nun wurde er gefasst: Verraten haben ihn Koch-Videos auf Youtube, in denen seine auffälligen Tattoos zu erkennen waren.

Marc Feren Claude Biart lebte einen karibischen Traum. Vor rund fünf Jahren hatte er sich in die Dominikanische Republik abgesetzt, wo er in der Küstenstadt Boca Chica mit seiner Frau ein relativ unauffälliges Leben führte. Niemand schien zu ahnen, dass es sich beim 53 Jahre alten Italiener um ein Mitglied der kriminellen Organisation ’Ndrangheta handelt. Seit 2014 fahndete die Polizei nach Biart, der des Kokainhandels in die Niederlande beschuldigt wird.

Doch seine Leidenschaft, die italienische Küche, wurde dem Verbrecher nun schließlich zum Verhängnis. Mit seiner Frau produzierte Biart Koch-Videos, die er auf Youtube veröffentlichte. In den Videos war zwar sein Gesicht nicht zu erkennen – jedoch seine auffälligen Tätowierungen, welche die Ermittler wiedererkannten.

Vergangene Woche konnte Biart festgenommen werden. Vor wenigen Tagen wurde er an die italienischen Behörden übergeben, wie Interpol mitteilte.

Die Verhaftung von Biart ist ein weiterer Schlag gegen die ’Ndrangheta, die von Interpol als eine der mächtigsten kriminellen Organisationen der Welt eingestuft wird und die unter anderem große Teile des Kokainschmuggels von Lateinamerika nach Europa kontrolliert.