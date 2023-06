Der Mann arbeitete bis vor kurzem an der renommierten Harvard Medical School in Boston. (Archivbild) Bild: Reuters

Der Manager des Leichenhauses an der renommierten medizinischen Fakultät der Harvard Universität soll unerlaubt Leichenteile von seinem Arbeitsplatz entwendet und verkauft haben. Der 55 Jahre alte Cedric Lodge werde des Leichendiebstahls beschuldigt, erklärte der zuständige Staatsanwalt im US-Bundesstaat Pennsylvania, Gerard Karam, am Mittwoch. Neben Lodge werden auch dessen Frau Denise und fünf weitere Verdächtige verdächtigt, als Teil eines „landesweiten Netzwerks“ menschliche Überreste gekauft und verkauft zu haben.

Karam nannte die Verbrechen „besonders ungeheuerlich“, da viele Opfer Körperspender gewesen seien, die ihre sterblichen Überreste der Wissenschaft zur Verfügung gestellt hätten.

Die Staatsanwaltschaft wirft Lodge vor, von 2018 bis 2022 „Organe und andere Leichenteile“ vor ihrer Einäscherung gestohlen zu haben. Er soll die Teile vom Gelände der Harvard Universität in Boston in sein Haus in Goffstown, New Hampshire, gebracht und sie von dort an zwei weitere Beschuldigte verkauft haben. Bisweilen habe er den beiden Käufern erlaubt, die Leichenhalle zu besuchen, „und auszusuchen, was sie kaufen“ wollten, hieß es.

Dekan spricht von „abscheulichem Verrat“

Von einem „Kunden“ soll Lodge' Frau allein zwischen September 2018 und Juli 2021 mehr als 37.000 Dollar überwiesen bekommen haben. In einer Überweisung soll „Kopf Nummer sieben“ vermerkt gewesen sein, in einer anderen „Gehiiiiirne“. Die Käufer hätten die Leichenteile dann mit Profit weiterverkauft. Die Zeitung „Boston Globe“ zitierte aus der Anklage, dass unter anderem Haut verkauft worden sei, „um Leder daraus zu machen“.

Lodge leitete das Leichenhaus für Harvards Körperspende-Programm. Der Universität zufolge wurde er am 6. Mai entlassen. Man gehe davon aus, dass Lodge ohne das Wissen und die Unterstützung anderer Mitarbeiter gehandelt habe, hieß es. Ein Dekan bezeichnete die mutmaßlichen Taten als „abscheulichen Verrat“.

Eine weitere Mitbeschuldigte soll gestohlene Leichenteile von einer Leichenhalle im Bundesstaat Arkansas gestohlen haben, darunter die Leichen zweier totgeborener Babys, die eingeäschert werden sollten.

„Manche Verbrechen entziehen sich jedem Verständnis“, sagte Staatsanwalt Karam. „Der Diebstahl und Verkauf von menschlichen Überresten trifft die Essenz dessen, was uns menschlich macht.“