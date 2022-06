Nach grausamem Mord : Leichen von Dom Phillips und Bruno Pereira gefunden

In einem Waldstück in Amazonien haben die brasilianischen Ermittlungsbehörden „menschliche Überreste“ entdeckt. Zuvor waren zwei Verdächtige gefasst worden, die an dem grausamen Mord des Journalisten und des Indigenen-Experten beteiligt gewesen sein sollen.

Des Doppelmordes verdächtig: Ein Polizist führt einen der mutmaßlichen Täter aus dem Gericht in Atalia do Norte ab. Bild: AP

Die brasilianischen Ermittlungsbehörden haben am Mittwoch im Bundesstaat Amazonas zwei Leichen gefunden. Es handelt sich dabei wahrscheinlich um die Überreste des britischen Journalisten Dom Phillips und des brasilianischen Indigenenexperten Bruno Pereira, die seit dem 5. Juni vermisst wurden. Der Fund wurde von der Bundespolizei bestätigt. Auch Brasiliens Justizminister Anderson Torres bestätigte, dass in einem Waldstück „menschliche Überreste“ gefunden wurden.

Tjerk Brühwiller Korrespondent für Lateinamerika mit Sitz in São Paulo. Folgen Ich folge



Die Überreste wurden zur Bestätigung und weiteren Untersuchung der Gerichtsmedizin übergeben. Philipps und Pereira wurden nach bisherigen Erkenntnissen Opfer eines grausamen Mords. Einer der Verdächtigen gestand am Dienstag seine Beteiligung an der Tat und führte die Ermittler zu der Stelle, wo er die Toten vergraben hatte. Schon am Sonntag waren Suchtrupps der Polizei auf einen Rucksack mit persönlichen Gegenständen eines der Vermissten gestoßen.

Pereira und Phillips waren vor fast zwei Wochen in einer abgelegenen Amazonas-Region im Grenzgebiet zu Kolumbien und Peru verschwunden. Die beiden hielten sich im und um das Javari-Tal auf, dem zweitgrößten Indigenengebiet Brasiliens mit der höchsten Dichte an noch nicht kontaktierten Urvölkern auf der Welt. Pereira, ein langjähriger Mitarbeiter der brasilianischen Indigenenbehörde, hatte zusammen mit den Indigenen einen Trupp aufgebaut, um das Gebiet zu bewachen, das stark von eindringenden illegalen Fischern, Holzfällern, Gold­suchern und auch vom Kokainschmuggel im Dreiländereck betroffen ist.

Mehr zum Thema 1/

Phillips hatte den Spezialisten im Rahmen einer Buchrecherche begleitet. Als die beiden mit ihrem Boot von einem Außenposten in die nächst­größere Gemeinde Atalaia do Norte zurückkehren wollten, wurden sie laut Zeugen von einem der Verdächtigen verfolgt. Tags zuvor waren sie während eines Besuches bei einer Indigenengemeinde auf illegale Fischer getroffen und bedroht worden. Schon früher hatte Pereira Drohungen bekommen, weil er die Kriminellen denunzierte.

Zusammenhang mit kolumbianischen Rauschgifthandel möglich

Die Bundespolizei untersucht auch einen Zusammenhang mit dem Rauschgifthandel von Peru und Kolumbien nach Brasilien. Laut Recherchen brasilianischer Medien soll der als „Colômbia“ bekannte Rauschgifthändler Rubens Villar Coelho, der sowohl die brasilianische als auch die peruanische Staatsbürgerschaft besitzt, den Verkauf der wertvollen Fische zum Waschen von Rauschgiftgeldern nutzen. Die Arbeit von Pereira machte ihm offenbar einen Strich durch die Rechnung. Es besteht der Verdacht, „Colômbia“ könnte ein Kopfgeld auf den Indigenenexperten ausgesetzt haben.

Seit dem Verschwinden hat der Fall ein enormes Medieninteresse ausgelöst und auf der ganzen Welt zu Schlagzeilen geführt. In Brasilien war es in den vergangenen Tagen immer wieder zu kleineren Kundgebungen gekommen. Der britische Premierminister Boris Johnson sagte am Mittwoch, die britische Regierung sei „zutiefst besorgt“ über die Umstände des Verschwindens des britischen Journalisten Dom Phillips. Zuvor hatte Theresa May den Premierminister aufgefordert, den Fall „zu einer diplomatischen Priorität“ zu machen.

Auch der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro äußerte sich zu dem Fall. Zu keinem Zeitpunkt verurteilte er jedoch die kriminellen Machenschaften in der Region. Stattdessen deutete er mehrmals an, Pereira und Phillips hätten unverantwortlich gehandelt. „Dieser Engländer war in der Region verpönt“, sagte er, weil er viel über Goldgräber und Umweltprobleme berichtet habe. Zuvor hatte Bolsonaro gesagt, die beiden hätten sich auf ein Abenteuer eingelassen, bei dem alles passieren könne. Der Journalist Phillips hatte im Jahr 2019 bei einer Pressekonferenz kritische Fragen an Bolsonaro gestellt, welche die Kürzungen der brasilianischen Regierung beim Umweltschutz betrafen.