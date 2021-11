Frankreich : Lebenslange Haftstrafe für Mord an Milliardärin aus Monaco bestätigt

Über sieben Jahre nach dem Mord an der monegassischen Milliardärin Hélène Pastor hat ein französisches Berufungsgericht die lebenslange Haftstrafe für den Schwiegersohn bestätigt. Auch der Auftragsmörder und sein Komplize bleiben lebenslang in Haft, entschied das Gericht in Bouches-du-Rhône am Freitag. Der Anwalt des polnischen Schwiegersohns kündigte eine Berufung vor dem Obersten Gerichtshof an.

Wojciech Janowski war im Oktober 2018 in erster Instanz schuldig gesprochen worden, die Tötung der 77-Jährigen und ihres Fahrers in Auftrag gegeben zu haben. Der polnische Honorarkonsul hatte bei Verhören ein Geständnis abgelegt, dieses später jedoch widerrufen.

Hélène Pastor war am 6. Mai 2014 nach einem Besuch bei ihrem Sohn in einem Krankenhaus in Nizza in ihrem Auto niedergeschossen worden und später ihren schweren Verletzungen erlegen. Auch ihr Fahrer wurde getötet. Der Schütze und sein Komplize entkamen zunächst unerkannt.

Die Familie Pastor hatte mit Immobiliengeschäften in Monaco, wo Wohnraum sehr teuer ist, ein riesiges Vermögen angehäuft. Die Tat sorgte in Monaco und über die Grenzen des kleine Fürstentums am Mittelmeer hinaus für Entsetzen.