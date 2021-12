Prozess in Nürnberg : Lebenslange Haft nach Doppelmord aus Eifersucht

Anpassung an den Westen : Die Emirate verlegen das Wochenende

Bislang waren in den Vereinigten Arabischen Emiraten Freitag und Samstag das Wochenende. Ab 2022 will sich das Land jedoch an seine wichtigsten Handelspartner anpassen. Zudem wird die 4,5 Tage Woche eingeführt.