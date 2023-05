Aktualisiert am

Lebenslange Haft für Mord an 17-Jähriger aus Asperg

Weil er eine 17-Jährige aus Asperg ermordet hat, ist ein 36-Jähriger zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der Täter aus Syrien lebte laut Richter in der Vorstellung, die junge Frau gehöre ihm.

Am Landgericht Stuttgart wurde der Fall der getöteten 17-Jährigen verhandelt. Bild: dpa

Wegen Mordes an einer 17-Jährigen aus dem baden-württembergischen Asperg ist ein 36-Jähriger zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der Richter sagte am Mittwoch, der Angeklagte habe „aus Machtstreben getötet“. Der 36-Jährige habe in der Vorstellung gelebt, die junge Frau gehöre ihm. Als sie sich ihm widersetzt habe, habe er sie aus niedrigen Beweggründen umgebracht.

Die tote Jugendliche war im Juli 2022 fünf Tage nach ihrem Verschwinden am Ufer der Enz in Markgröningen gefunden worden. Die Staatsanwaltschaft hatte dem Angeklagten aus Syrien vorgeworfen, das Mädchen umgebracht zu haben, weil es den Kontakt abbrechen wollte. Er soll sich bei einem verabredeten Treffen nahe einer Bahnunterführung auf die junge Frau gekniet und sie erwürgt haben.

Die Staatsanwaltschaft hatte in den nichtöffentlichen Plädoyers lebenslange Haft beantragt, die Verteidigung hingegen auf Freispruch plädiert. Der Tod der Jugendlichen hatte im vergangenen Sommer großes Entsetzen ausgelöst.