Mord an Ärzte-Ehepaar : „Fuck, ich hab’ sie umgebracht!“

Am Morgen des 8. Januar 2022, gegen 9.50 Uhr, bevor ihre Mutter mit den drei jüngeren Geschwistern zum Eislaufen ging und ihr Vater danach mit den beiden Söhnen im Garten einen Schnee-Iglu baute, wandte sich die damals 16 Jahre alte Hannah Sch. hilfesuchend an das Internet. Sie googelte: „Kann man mit 16 im Haus der Eltern wohnen bleiben, wenn die Eltern verstorben sind?“ Stunden später, als ihr Freund Felix S., seit ein paar Wochen 18 Jahre alt, um kurz nach Mitternacht in ihrem Kinderzimmer komplett schwarz gekleidet mit Sturmhaube, Stirnlampe, Einhandmesser und Handschuhen vor ihr stand, kommentierte sie das mit der Bemerkung: „Du siehst echt sexy aus in deiner Montur.“

Karin Truscheit Redakteurin im Ressort „Deutschland und die Welt“. Folgen Ich folge

Was dann im Untergeschoss des frei­stehenden Einfamilienhauses eines Ärzteehepaars im Örtchen Mistelbach folgte, fasst die Vorsitzende Richterin der Jugendkammer des Landgerichts Bayreuths am Montag mit den Worten „Katastrophe“ und „Blutbad“ zusammen. Mit dem „Sexy-Satz“ habe die Angeklagte Sch. ihren Freund in der Tatausführung bestärkt: die Eltern zu töten, da sie der Vater angeblich täglich mit Faustschlägen traktiere. Da die Eltern sie „24/7“ drangsalierten – und ihr Bruder und sie deswegen suizidgefährdet seien. Darin bestärkt also, den – nach Überzeugung des Gerichts – „gemeinsam gefassten Plan“ in die Tat umzusetzen.

Wieder Streit mit dem Vater

Die Tat hat sich demnach so zugetragen: Am Abend des 8. Januar hatte die gesamte Familie zunächst bis etwa 22.30 Uhr im Wohnzimmer einen Film geschaut. Zuvor sei es wieder zu einem Streit zwischen Hannah und ihrem Vater gekommen: Die Schülerin hätte sich um Bewerbungsschreiben kümmern sollen, sie tat es aber nicht. Gegen Mitternacht, als alle anderen schlafen gegangen waren, betrat S. samt Sturmhaube und Stirnlampe das Eltern-Schlafzimmer im Untergeschoss. Kurz schaltete er die Lampe ein und wieder aus: Er musste sehen, wer wo lag.

Er begann mit dem Vater. Mehrere Messerstiche trafen den Mann in den Hals. Der Vater schaffte es noch, aufzustehen und den Freund seiner Tochter, der schon auf dem Weg zur Bettseite der Mutter war, von hinten am Arm zu greifen. Der Achtzehnjährige, den seine eigene Mutter vor kurzem vor die Tür gesetzt hatte, der seit ein paar Wochen bei der Familie Sch. wohnen durfte, mit ihnen auf dem Familien-Weihnachtsgruß zu sehen war, mit ihnen Weihnachten gefeiert hatte und von den Eltern beschenkt worden war, wandte sich um und stach dem Vater mehrfach in den Kopf, in Brust und Hals. Er habe, wird die Vorsitzende später sagen, „im absoluten Vernichtungswillen“ gehandelt. Als der Vater zu Boden ging, stach S. auf die Mutter ein, die anfing, „panisch zu schreien“. Er machte weiter, „bis ihre Schreie verstummten“.

Felix töte gerade die Eltern, sagte Hannah Sch. ihrem Bruder

Während S. im Untergeschoss die Eltern tötete, sicherte Hannah Sch. die Tat auf der Galerie im ersten Stock ab – so sieht es das Gericht, das vor allem auch in dieser „Absicherung“ ihre Mittäterschaft begründet sieht. Die Schreie hatten den 14 Jahre alten Bruder geweckt. Er kam aus seinem Zimmer, fragte, was los sei. Felix töte gerade die Eltern, sagte Sch. ihrem Bruder. Er solle nicht nach unten gehen, die Bilder „bekommst du nicht mehr aus dem Kopf“. „Aber da schreit doch jemand!“ Die Schwester wartete kurz, dann antwortete sie: „Jetzt ja offensichtlich nicht mehr.“ Dann kam S. aus dem Elternzimmer, blickte mit blutverschmierten Armen nach oben zu den Geschwistern: „Fuck, ich hab’ sie umgebracht, die haben sich gewehrt!“