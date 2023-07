Lagebild häusliche Gewalt : Alle 14 Minuten wird eine Frau Opfer

Innenministerin Nancy Faeser mit Familienministerin Lisa Paus und BKA-Präsident Holger Münch bei der Vorstellung des Lagebilds am Dienstag in Berlin Bild: dpa

432 Fälle von Gewalt in Partnerschaften hat es im vergangenen Jahr im Schnitt gegeben – jeden Tag. Insgesamt waren es 157.550 Fälle, 9,4 Prozent mehr als noch 2021. 80 Prozent der Opfer waren Frauen, die Tatverdächtigen in knapp 80 Prozent der Fälle Männer, zu 40 Prozent frühere, zu 60 Prozent aktuelle Partner.

Das geht aus dem Lagebild zur häuslichen Gewalt hervor, das Bundesinnen­ministerin Nancy Faeser (SPD), Familienministerin Lisa Paus (Grüne) und der Präsident des Bundeskriminalamts Holger Münch am Dienstag in Berlin vorstellten. Paus sagte, alle 14 Minuten werde eine Frau Opfer häuslicher Gewalt. Faeser sagte: „Das Lagebild sollte jeden aufrütteln: Häusliche Gewalt ist Alltag in Deutschland.“ Gewalt fange nicht erst mit Schlägen oder Misshandlungen an. Auch Stalking und Psychoterror fielen darunter. Diese Themen müssten ent­tabuisiert werden, damit die Anzeigebereitschaft weiter wachse.

Besonders von Partnerschaftsgewalt betroffen sind Frauen zwischen 30 und 40 Jahren. Tatverdächtig sind besonders oft Männer im selben Alter. Opfer waren in den meisten Fällen (69 Prozent) deutsche Staatsangehörige. Bei den ausländischen Staatsangehörigen fiel der Anstieg im Vergleich zum Vorjahr allerdings höher aus. Hier kam die größte Opfergruppe aus der Türkei, gefolgt von Frauen und teils auch Männern aus Polen und Syrien.

Die Gewalt in Partnerschaften steigt seit Jahren. Nur von 2020 auf 2021 gab es einen leichten Rückgang, sonst in allen Jahren seit Beginn der gesonderten Erhebung 2015 in jedem Jahr mehr Fälle als im Vorjahr. Es handelt sich dabei aber nur um die angezeigten Taten, also das Hellfeld. Weil Partnerschaftsgewalt meist im Privaten stattfindet und Betroffene sich oft schämen, werden viele Taten nicht angezeigt. Sie bleiben im Dunkelfeld und tauchen nicht in der Kriminalstatistik auf.

In Dunkelfeldstudien gibt bis zu ein Viertel der befragten Frauen an, bereits Opfer von Partnerschaftsgewalt geworden zu sein. Eine Befragung des Landeskriminalamts von Nordrhein-Westfalen im Jahr 2020 ergab sogar, dass Körperverletzungen durch einen Partner oder früheren Partner nur in 2,4 Prozent der Fälle angezeigt wurden.

Beobachter sind sich uneins, ob Gewalt gegen Frauen in Deutschland tatsächlich kontinuierlich zunimmt – anders als Gewalttaten wie Mord, die seit Jahrzehnten zurückgehen. Einige gehen davon aus und vermuten, dass Männer vom Verlust ihrer gesellschaftlichen Dominanz überfordert seien und diesen Wandel mit Gewalt aufhalten wollten. Andere gehen davon aus, dass das Dunkelfeld nicht im selben Maße wächst wie das Hellfeld. Innenministerin Faeser und BKA-Präsident Münch sagten am Dienstag, vieles deute darauf hin, dass die Anzeigebereitschaft größer geworden sei, auch wegen der MeToo-Debatte und einer erhöhten Sensibilität in der Bevölkerung. Einig sind sich alle, dass man das Dunkelfeld ausleuchten müsse.

Erste Ergebnisse der Studie 2025

Das soll künftig die Studie „Lebens­situation, Sicherheit und Belastung im Alltag“ (LeSuBiA) tun. Sie wird vom ­Innen- und Familienministerium zusammen mit dem BKA verantwortet. Deutschlandweit sollen schon von diesem Monat an 22.000 Menschen befragt werden. Menschen mit Migrationshintergrund und ohne deutschen Pass sollen besonders berücksichtigt werden. Auch Männer werden in diesem Rahmen erstmals systematisch zu ihren Gewalterfahrungen in der Partnerschaft befragt.

Erste Ergebnisse werden erst 2025 vorliegen. „Hier geht leider Gottes Sorgfalt vor Geschwindigkeit“, sagte Münch. Die Ergebnisse der Studie sollen laut Faeser dabei helfen, Unterstützungsangebote wie Frauenhäuser „passgenauer zu machen und auszubauen“.

Anders als in den vergangenen Jahren hat das Bundeskriminalamt für 2022 Partnerschaftsgewalt und innerfamiliäre Gewalt erstmals unter dem Oberbegriff der häuslichen Gewalt in einem Lage­bericht zusammengefasst. Unter innerfamiliäre Gewalt fallen Fälle von Gewalt gegen Kinder und andere Familienangehörige wie Enkel, Eltern oder Geschwister, aber auch weibliche Genitalverstümmelung, Zwangsheirat und sexueller Kindesmissbrauch. Auch die innerfamiliäre Gewalt ist laut dem Lagebild gestiegen – geringer als die Gewalt in Partnerschaften, aber ebenfalls deutlich.

Bei der innerfamiliären Gewalt sind Frauen und Mädchen öfter Opfer als Männer und Jungen. Die Statistik für 2022 zeigt, dass nur unter den Kleinkindern bis zu sechs Jahren geringfügig mehr Jungen als Mädchen betroffen sind. Besonders groß ist der Unterschied bei Teenagern. Im vergangenen Jahr wurden etwas mehr als 4000 Jungen und junge Männer zwischen 14 und 18 Jahren Opfer von Gewalt in der Familie. Bei den Mädchen dieser Altersgruppe waren es fast 6000.

Knapp zwei Drittel der erfassten Fälle häuslicher Gewalt waren Partnerschaftsgewalt, gut ein Drittel innerfamiliäre Gewalttaten. Bei der innerfamiliären Gewalt waren in knapp 36 Prozent der Fälle Kinder Opfer, tatverdächtig waren ihre Eltern. Auch hier ist von einem hohen Dunkelfeld auszugehen. Das zu erhellen gestaltet sich besonders schwer – Kinder zu befragen ist methodisch schwierig und bedarf der Zustimmung der Eltern.