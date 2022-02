Haftbefehle erlassen : Wilderei mutmaßliches Motiv für Tötung von zwei Polizeibeamten

Gegen die beiden im Zusammenhang mit den Schüssen auf Polizisten festgenommenen Deutschen hat das Amtsgericht Kaiserslautern am Dienstag Haftbefehl erlassen. Der Ermittlungsrichter gehe davon aus, dass die Tat einen „gemeinschaftlichen Mord“ darstelle, der dazu gedient habe, eine „Jagdwilderei zu verdecken“, sagte Stefan Orthen, Oberstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern bei einer Pressekonferenz von Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag in Kaiserslautern.

Am frühen Montagmorgen waren im rheinland-pfälzischen Landkreis Kusel eine Polizistin und ein Polizist auf offener Straße erschossen worden. Die Beamten hatten – auf einem Einsatz wegen eines Falles von Eigentumskriminalität – ein Fahrzeug kontrolliert, in dessen Ladefläche sie den Ermittlern zufolge Wildtiere gesehen hatten. Per Funk gaben sie dann durch, dass sie beschossen wurden – die Ermittler sprachen am Dienstag von einem „Hilferuf“. Im Haftbefehl wird davon ausgegangen, dass beide Tatverdächtige geschossen haben – mit einer Schrotflinte und einem Jagdgewehr (Einlader).

Die 24 Jahre alte Polizeianwärterin war nach Polizeiangaben sofort tot, sie wurde im Kopf getroffen, der 29 Jahre alte Oberkommissar starb, als die Rettungskräfte eintrafen – er war von vier Schüssen getroffen worden, unter anderem im Kopf. Der Polizeibeamte schoss zurück, er leerte nach Angaben der Ermittler sein Magazin – wohin er traf, blieb zunächst unklar.

Am Tatort fanden die Ermittler den Ausweis und den Führerschein des 38 Jahre alten Saarländers Andreas S. Dieser war bereits zuvor polizeilich in Erscheinung getreten aufgrund von Jagdwilderei und Verkehrsunfallflucht. Die Behörden schrieben den Mann am Montag zur Fahndung aus und veröffentlichten ein Foto von ihm. Am Montagnachmittag wurden S. sowie ein 32 Jahre alter Deutscher im saarländischen Sulzbach festgenommen – nach Angaben der Ermittler „widerstandslos“. Vor dem Gebäude hatten die Ermittler das Tatfahrzeug festgestellt. S. kommt aus Spiesen-Elversberg, er soll unter anderem eine Bäckerei und einen Wildhandel betrieben haben. Der weitere Tatverdächtige war ebenfalls bereits zuvor polizeilich in Erscheinung getreten aufgrund eines Betrugsdelikts.

Die Ermittler durchsuchten am Montag mehrere Objekte im Saarland. Dort fanden sie „etliche Waffen“, darunter die mutmaßlichen Tatwaffen. S. hatte einst eine Waffenbesitzkarte und einen Jagdschein besessen – beides wurde ihm jedoch Medienberichten zufolge aberkannt. Nach Angaben eines Sprechers des Deutschen Jagdverbands (DJV) besaß er seit 2020 keinen gültigen Jagdschein und somit auch keine Berechtigung, Jagdwaffen zu besitzen. 2008 und zuletzt 2020 sei ihm die „waffenrechtliche Zuverlässigkeit" entzogen worden. Warum, konnte der Sprecher nicht sagen. Ihm zufolge reicht für den Entzug etwa ein grobes Fehlverhalten im Straßenverkehr. Bei der Entscheidung über einen Antrag auf einen Jagdschein finde eine ausführliche Zuverlässigkeitsprüfung statt, bei der die Personalie beim Verfassungsschutz abgefragt und das polizeiliche Führungszeugnis eingeholt werde. Polizei und Staatsanwaltschaft wollten sich zur Frage der Waffenerlaubnis und des Jagdscheins am Dienstag nicht äußern.

Laut der „Saarbrücker Zeitung“ soll es bereits 2019 beim einem Streit um die Auszahlung von Löhnen an seine Angestellten Warnungen gegeben haben, dass S. Waffen besäße. So schreibt die Zeitung, Gewerkschafter hätten vor Gewaltausbrüchen gewarnt und gesagt: „Der hat ein Waffenarsenal.“ Die Warnungen seien allerdings nicht belegbar gewesen.

Nach Angaben der Ermittler hat der jüngere der beiden Beschuldigten ausgesagt, jedoch bestritten, selbst geschossen zu haben. Der 38 Jahre alte Beschuldigte habe von seinem Schweigerecht Gebrauch gemacht. Hinweise auf einen politischen Hintergrund für die Tat, etwa einen Bezug zur Szene der „Reichsbürger“, haben die Ermittler bisher keine. Auch gibt es bisher keine Hinweise auf weitere Tatverdächtige.

Die Tat hatte bundesweit für Trauer und Entsetzen gesorgt. Was in Kusel passiert sei, bedrücke ihn sehr, schrieb Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Montagabend auf Twitter. „Mein Mitgefühl gilt den Angehörigen der beiden jungen Opfer.“ Er denke auch an die vielen Polizistinnen und Polizisten, die jeden Tag ihr Leben riskieren, um Bürger zu schützen. „Wir müssen die Hintergründe der Tat schnell aufklären“, schrieb Scholz weiter. Auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) reagierte mit Bestürzung. Faeser sagte, die Tat erinnere an eine Hinrichtung. „Meine Gedanken sind bei den Familien, Freunden und Kollegen der Opfer.“