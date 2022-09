„Cophunter-Prozess“ : Gefängnisstrafe für Aufruf zur Jagd auf Polizisten

„Man lernt nie aus“, sagt der Verteidiger von Volker S., nachdem er am dritten und letzten Verhandlungstag der psychiatrischen Gutachterin gelauscht hat, die gerade eine pointierte Charakterstudie seines Mandanten vorgetragen hat. Dem 56 Jahre alten Angeklagten, der sich im „Cophunter-Prozess“ vor dem Amts­gericht Idar-Oberstein verantworten muss, wird vorgeworfen, die Morde an zwei Polizisten in der Nähe von Kusel Ende Januar gebilligt und gar zu Nachahmungstaten aufgerufen zu haben – vor allem in Form zweier Videos, die er auf seinem Facebook-Account postete und in denen er anbot, Polizeibeamte auf einen Feldweg zu locken, um sie für „Polizisten­jäger“ zum Abschuss freizugeben.

Die Begrifflichkeit, die den Verteidiger in Erstaunen versetzte, ist „Pseudologia phantastica“. Neben diesem Drang zur krankhaften Übertreibung hat die Psychiaterin beim Angeklagten auch den zur eigenen Überhöhung festgestellt. Er fühle sich gut, wenn er auf andere schimpfen könne. Seit vielen Jahren fühle er sich immer wieder ungerecht behandelt. Weitere Begriffe, die sie für S. verwendet, sind „paranoid“, „dissozial“, „narzisstisch“, „querulatorisch“. Zu 20 Vorverurteilungen hat das zwischen 1982 und 2008 geführt. Dem Angeklagten könne sie gleichwohl keine schwere Persönlichkeitsstörung diagnostizieren. Er sei fähig zur Einsicht und Steuerung.

Nach der Gutachterin hält der Staatsanwalt sein Plädoyer. Er nennt das Weltbild des Angeklagten „verworren und verzerrt“. Den Versuch der Verteidigung, die Aussagen des Angeklagten als „Comedy“ abzutun, weist er zurück und fordert eine Strafe, die nicht zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Der Verteidiger entgegnet, wie solle man das, was sein Mandant so gepostet habe – zum Beispiel auch eine kurze Nachricht am Tag nach den beiden Videos, in der er ­verbreitete, er habe beim Gewerbeamt seine Cophunting-Dienstleistung an­gemeldet –, anders verstehen als Satire? Zudem habe S. keine unmittelbare Handlungsanweisung erteilt, also weder gesagt, wo das „Event“ stattfinden solle, noch wann. „So ekelhaft die Aussagen des Angeklagten sind, sie erfüllen nicht den Straftatbestand.“

Volker S. hat das letzte Wort. Er erklärt, er habe niemanden diskreditieren und treffen wollen. Nie sei er davon ausgegangen, dass die Postings auf seinem Account mit einer einstelligen Followerzahl wahrgenommen würden. Um anzufügen, dass er über andere Plattformen Millionen Follower hätte erreichen können. Das Gericht sieht die Straftatbestände der Beleidigung, Verunglimpfung, der Aufforderung und Billigung erfüllt und spricht eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und acht Monaten ohne Bewährung aus. S. kündigt noch im Gerichtssaal an, Berufung einzulegen.