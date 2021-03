Künstliche „Keuschheitsproben“ : Durch Tauschen zum Täter

Der Junge, so beschrieb es der Mann in dem Forum im Darknet, sollte so um die zehn Jahre alt sein, und man sollte mit ihm alles Mögliche anstellen können. Was genau, das schilderte der Mann bis in kleinste Details. Auch, dass er dafür „ein paar hundert Euro“ zu zahlen bereit wäre. Das Forum stand da schon unter Beobachtung der Polizei. Die zog aus seinen Schilderungen vor allem den Schluss: Der Mann muss aus dem Verkehr gezogen werden, so schnell es geht. Wer so seine sexuellen Begierden beschreibt, ist hartnäckig auf der Suche nach einem Opfer.

Karin Truscheit Redakteurin im Ressort „Deutschland und die Welt“. F.A.Z.

Ein verdeckter Ermittler aus Bayern wurde im Netz auf den Mann angesetzt. Er nahm, wie in den Foren üblich, einen sogenannten Nickname an, also einen Codenamen wie „loverboy“ oder „sunny47“. Dann fing er an, mit dem Mann zu chatten. Er musste versuchen, das Vertrauen des Chatpartners zu gewinnen: Der Ermittler beschrieb also seine eigenen „Vorlieben“ – und schickte ihm ein kinderpornographisches Bild. Der Mann nahm ihn als Gleichgesinnten wahr, sie chatteten immer mal wieder über dies und das, vor allem über die Gier nach kleinen Jungen. Einschlägige Bilder wurden ausgetauscht. Dann der Vorschlag des Ermittlers: Man könne ja auch mal telefonieren. Der Chatpartner teilte ihm seine Handynummer mit – die Polizei konnte so seine Identität feststellen und den Mann kurz darauf festnehmen.