Kritik an Polizei nach Oppenau : „Was könnt ihr überhaupt noch?“

Zur Fahndung nach Yves Etienne Rausch, dem „Waldläufer“ von Oppenau, finden sich in sozialen Medien viele hämische und beleidigende Kommentare auf Kosten der Polizei. „Der Robin Hood vom Schwarzwald hat bis jetzt durchgehalten! Aber augenscheinlich schießwütige Spezialeinheiten lassen schon mal aus Frust und Langeweile vermutlich halbautomatische Waffen sprechen“, schreibt „Die alternative Posaune“ auf Twitter. „Ist es Euch nicht selber peinlich? Eure Unfähigkeit häuft sich! Was könnt ihr überhaupt noch? Blitzen und Radarpistole bedienen?“, postet ein anderer Kommentator.

Viele twittern auch „Rambo“-Bilder zu den Nachrichten über die Fahndung und wollen damit wohl eine gewisse Bewunderung für Rausch ausdrücken. Andere solidarisieren sich mit dem vorbestraften, schwer bewaffneten Tatverdächtigen: „Der Fritze in Oppenau hat bis jetzt noch niemandem geschadet, sehe ich das richtig? Hat einige Polizisten vorgeführt, tja, zu dumm. Ansonsten scheint er genau zu wissen, war tut und ich hoffe, dass er nicht alternativlos über den Haufen geschossen wird.“ Und „Almöhi“ meint: „Moderner Robin Hood entwaffnet die Männer des Sheriffs von (...) Oppenau und wird jetzt wie ein Vogelfreier gejagt.“

Abstrakte und hochspekulative Hinweisen

Dass die vier Polizisten, die Yves Rausch, der nach Angaben der Staatsanwaltschaft unter anderem wegen Volksverhetzung verurteilt worden ist, am Sonntagmorgen in einer Hütte in einem Waldstück in der Nähe von Oppenau kontrolliert hatten, sich ergeben und dem Verdächtigen ihre Dienstwaffen aushändigen mussten, provoziert im Netz besonders viele gehässige Kommentare. So postete „Ovi-San“ ein Bild von einem Mann mit Pfeil und Bogen, vor dem vier Polizisten flüchten. Der während der Finanzkrise bekannt gewordene Ökonom Max Otte postete das Fahndungsbild von Yves Rausch und unterstellte in seinem Kommentar dazu, dass nach einem nichtdeutschen Täter weniger offensiv gefahndet worden wäre. „Ein solches Fahndungsfoto wird natürlich breit veröffentlicht, und es wird ein bundesweiter Fall daraus gemacht“, schrieb er. Auf Facebook gibt es mittlerweile – als geschlossene Gruppe – sogar einen „Yves Rausch Fanclub“. Darin schreibt ein Mitglied: „Hört doch mal was die Mutter und der beste Freund Sebastian sagen! Er hat keiner Fliege was getan.“ Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen schwerer räuberischer Erpressung, der Verdächtige ist zudem vorbestraft.

Der Offenburger Polizeipräsident Reinhard Renter hatte schon am Dienstag klargestellt, dass er Beleidigungen der Polizei nicht hinnehmen und es auch Strafanzeigen geben werde. Das Polizeipräsidium Offenburg veröffentlicht in den sozialen Medien ständig Meldungen über Fahndungen. Yannik Hilger kümmert sich als einer von mehreren Sprechern um diese Kanäle. Er beobachtet, dass ein Kriminalfall wie der in Oppenau die Interaktionen vervielfacht: „Bei dieser Gelegenheit nutzen einige schwarze Schafe die vermeintliche Anonymität des Internets, um beleidigende Inhalte zu posten.“

Je politischer die Fälle seien, desto stärker erzeugten sie Reaktionen bei Twitter oder Facebook. „Diese zusätzlichen Kommentare beeinflussen unsere Fahndungen nicht, aber sie verursachen zusätzliche Arbeit. Wenn Beleidigungen vorliegen, prüfen wir, ob eine Straftat vorliegt und ermittelt werden muss.“ Man müsse auch abstrakten und hochspekulativen Hinweisen nachgehen. Auch die jetzt eingerichtete „Fanseite“ für den Täter hätten die Ermittler im Blick. „Die herablassenden und beleidigenden Kommentare sprechen für eine gewisse Respektlosigkeit gegenüber der Polizei“, sagt Hilger, „allerdings gibt es in den sozialen Netzwerken auch unterstützende Kommentare.“

Der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) sagte der F.A.Z., er habe für derartige Respektlosigkeiten kein Verständnis: „Sich – womöglich noch im Schutze der Anonymität – im Internet über Polizisten und ihre Arbeit lustig zu machen, sie zu verhöhnen und mit Spott zu überziehen, ist unverschämt und respektlos.“ Einige Kommentatoren auf Twitter rufen diejenigen, die pöbeln, immerhin zur Ordnung. Einer schreibt: „Habt Ihr schon mal in die Mündung einer geladenen und entsicherten Handfeuerwaffe geblickt?“