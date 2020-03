Kriminalität : Warum werden die meisten Gewalttaten von Männern verübt?

Was musste in einem Leben schief laufen, dass ein Mensch einen anderen Menschen umbringt? Gibt es Prämissen für solche Taten?

Tatsächlich sind da sowohl die Persönlichkeiten, als auch ihre Biographien sehr unterschiedlich, deswegen gibt es ja auch verschiedene Tätertypen – und Tätertypologien in der Wissenschaft wurden ja erschaffen, um eben diese unterschiedlichen Gruppen besser zu erfassen. Eine Sache kann man schon sagen: Es gibt wiederholende biographische Komponenten und Motive, trotzdem sind sie von Tätertyp zu Tätertyp unterschiedlich. Beispiel: Jemand, der seinen Beziehungspartner tötet, auch da gibt es verschiedene Untergruppen, was da die Hintergründe sein können. Anders jemand, der gewohnheitsmäßig Raubüberfälle begeht und bei einem Raubüberfall dann ein Opfer erschießt. Logischerweise sind beides Tötungsdelikte, aber da kann man schon oberflächlich sehen, dass da sicher unterschiedliche Dynamiken eine Rolle spielen. Tötungsdelikte als große Obergruppe kann man in sehr viele Untergruppen und nochmals in Untergruppen aufteilen. Aber innerhalb dieser Unter-Untergruppen findet man Parallelen. Das stelle ich bei Gruppentherapien fest, weil ich Therapien für Sexual- und Gewaltstraftäter leite. Diejenigen vom selben Subtypus sind häufig erstaunt, dass sie das Gefühls- und Gedankenmuster erkennen. Das heißt, Menschen sind dann auf so einer Ebene vergleichbar, aber man kann nicht sagen: „Alle Vergewaltiger, alle Tötungsdelikttäter sind gleich.“ So einfach ist es nicht.