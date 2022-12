Kriminalfall „Boy in the Box“ nach 65 Jahren gelöst

Philadelphia : Kriminalfall „Boy in the Box“ nach 65 Jahren gelöst

Im Frühjahr 1957 stieß ein Student in einem Wald auf einen Pappkarton, in dem der Leichnam eines Jungen lag. Durch eine neue DNA-Methode konnte die Identität des Kindes nun geklärt werden.

Mehr als 65 Jahre lang gehörte der Fall des „Jungen in der Kiste“ zu den rätselhaftesten Kriminalfällen der Vereinigten Staaten. Im Frühjahr 1957 war ein Student im ländlichen Fox Chase, einem Viertel in Philadelphia im Bundesstaat Pennsylvania, einem Kaninchen gefolgt. In einem Wäldchen stieß er auf einen Pappkarton mit dem Leichnam eines Jungen – nackt, in eine Wolldecke gewickelt und mit frisch geschnittenem Haar.

Der kleine, unterernährte Körper wies unzählige Narben auf. Trotz polizeilicher Ermittlungen, Fotos des Leichnams in der Zeitung und des Gesichts des Jungen auf Tankstellenbelegen konnte die Identität des „Boy in the Box“ nicht geklärt werden.

Identität des Jungen geklärt

Niemand meldete den Jungen als vermisst oder gab Hinweise auf ein Verbrechen. Die Grabstätte auf dem Friedhof in Cedarbrook, wo der Leichnam nach der ersten Exhumierung 1998 wieder begraben wurde, zog derweil jedes Jahr Hunderte Trauernde und Schaulustige an.

Anstelle der Inschrift „Unbekanntes Kind“ steht künftig der Name Joseph Augustus Zarelli auf dem Grabstein. Mithilfe des genetischen Materials, das die Rechtsmedizin im Jahr 2019 bei einer zweiten Exhumierung entnahm, konnte der Junge jetzt nach mehr als 65 Jahren identifiziert werden. Wie Philadelphias Polizeipräsidentin Danielle Outlaw mitteilte, kam Joseph am 13. Januar 1953 im Westen der Stadt zur Welt.

In dem Stadtviertel an der 61st Street sollen bis heute Verwandte des Jungen leben. Die Eltern des Vierjährigen, ließ Outlaw wissen, sind verstorben. „Es ist offensichtlich, dass das Kind in seinem sehr kurzen Leben schreckliche Dinge erfahren hat, die kein Mensch erleben sollte“, deutete die Polizeipräsidentin Misshandlungen des Jungen an. Bei einer Obduktion hatten die Rechtsmediziner im Jahr 1957 Prellungen, Abschürfungen, Blutergüsse und Einblutungen im Schädel festgestellt.

Neue DNA-Methode führte Polizei zu Verwandten

Die Identifizierung des kleinen Körpers nach mehr als 65 Jahren war durch neuartige Methoden bei der Auswertung seiner DNA möglich geworden. Nach der zweiten Exhumierung vor drei Jahren wurde Josephs Genom mit Techniken der genetischen Genealogie ein weiteres Mal analysiert. Die Ergebnisse führten die Ermittler zu Verwandten mütterlicherseits, die weiterhin im Westen von Philadelphia wohnten.

Bei weiteren Recherchen stießen die Beamten auf den Namen von Josephs Mutter sowie die Geburtsurkunden, die für ihre drei Kinder, unter ihnen Joseph, ausgestellt worden waren. Durch die Geburtsurkunden gelang es den Ermittlern auch, den Vater des „Jungen in der Kiste“ zu finden. Eine mögliche Verbindung der Familie mit Josephs Tod ließ Polizeipräsidentin Outlaw vorerst offen.

Da Joseph laut Obduktion durch „stumpfe Gewalteinwirkung“ starb, setzt das Philadelphia Police Department die Mordermittlungen nun fort. Dass der Tod des Jungen schon mehr als 65 Jahre zurückliegt, sieht der Ermittler Jason Smith gleichzeitig als Herausforderung und als Chance, einen der mysteriösesten Kriminalfälle des Landes doch noch zu klären. Die meisten Nachbarn und Verwandten des „Boy in the Box“ seien zwar längst verstorben.

Viele von ihnen könnten vor ihrem Tod aber mit der Familie über mögliche Verdächtige gesprochen haben. Smith hofft daher für die kommenden Tage auf „eine Lawine weiterer Tipps“. „Wir haben aber auch schon einen Verdacht, wer für Josephs Tod verantwortlich sein könnte“, ließ der Ermittler wissen.