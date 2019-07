Gefängnismassaker in Brasilien : Krieg der Kommandos

Als am Montag zur Frühstückszeit in der Haftanstalt von Altamira eine Meuterei losbrach, waren dort mehr als 340 Insassen untergebracht. Gebaut ist das Gefängnis nach Angaben des brasilianischen Justizrats für 163. Viele Inhaftierte waren in einem Anbau aus Containern inhaftiert, der auch das Ziel der meuternden Häftlinge war, die im Hauptgebäude zwei Wärter als Geiseln nahmen.

David Klaubert Redakteur im Ressort „Deutschland und die Welt“. F.A.Z.



Forderungen stellten sie nicht. Und als sie in den Anbau eingedrungen waren, ließen sie die Wärter wieder frei. Sie zündeten Matratzen an und attackierten Mitgefangene mit zusammengebastelten Stichwerkzeugen. 16 Personen wurden enthauptet, Dutzende kamen durch den Rauch und das Feuer ums Leben, das sich in den Containern schnell ausbreitete. Nachdem die Meuterei am frühen Nachmittag beendet worden war, ließen die Sicherheitskräfte die Leichname mit einem Kühllaster abtransportieren. 57 Tote zählten sie insgesamt.

Auslöser der Meuterei im Norden Brasiliens war nach Angaben der Strafvollzugsbehörden der Krieg zwischen zwei Gefängnisbanden. Die Angreifer aus dem Hauptgebäude gehörten demnach dem Comando Classe A an, einer regionalen Bande, die Opfer im Anbau dem Comando Vermelho, das ursprünglich aus Rio de Janeiro stammt. Hinter ihrem blutigen Konflikt steht der Kampf um die sogenannte Amazonas-Route, über die Kokain aus den Nachbarländern nach Brasilien geschmuggelt wird. Erst im Mai dieses Jahres waren in drei Gefängnissen in der Amazonasmetropole Manaus 55 Häftlinge umgebracht worden.

Die ersten Fraktionen, wie die Gefängnisbanden genannt werden, entstanden als Reaktion auf die prekären Haftbedingungen in Brasilien. Das Comando Vermelho (CV, „Rotes Kommando“) gründete sich auf einer Gefängnisinsel bei Rio, wo politische Gefangene der Militärdiktatur und gewöhnliche Verbrecher gemeinsam eingesperrt waren. In São Paulo schlossen sich Häftlinge in den neunziger Jahren zum Primeiro Comando da Capital (PCC, „Erstes Kommando der Hauptstadt“) zusammen, nachdem die Polizei eine Meuterei brutal niedergeschlagen und dabei 111 Menschen getötet hatte.

Bis heute sind Brasiliens Gefängnisse völlig überfüllt. Nach der jüngsten amtlichen Statistik waren die Gefängnisse 2017 für rund 420.000 Insassen ausgelegt, aber mit mehr als 720.000 Gefangenen belegt. Ein Grund dafür ist auch das dysfunktionale Justizsystem. Immer wieder werden Verdächtige, besonders wenn sie aus ärmeren Stadtteilen oder Gegenden stammen, erst einmal weggesperrt, und müssen dann wochen- oder monatelang auf ein Gerichtsverfahren warten. Nach Angaben der brasilianischen Anwaltsvereinigung war fast die Hälfte der Gefangenen in der Haftanstalt von Altamira nicht verurteilt, sondern in Untersuchungshaft. Die Haftbedingungen dort sind nach Angaben des Justizrats „miserabel“.

Im Lauf der Jahre gelang es den Fraktionen, ihre Macht über die Gefängnismauern hinaus auf die Straße auszudehnen. Sie sind inzwischen die gefährlichsten Verbrecherorganisationen des Landes und kontrollieren vor allem den lukrativen Rauschgifthandel. Zwischen dem PCC und dem CV, den beiden größten Fraktionen, galt lange eine Art Friedensabkommen, zeitweise kooperierten sie auch. Weil das PCC seinen Machtbereich zuletzt aber sukzessive ausweitete, gilt dieses Abkommen nach Ansicht von Experten nicht mehr. Immer wieder kam es seither zu Massakern in Gefängnissen und Morden.

Besonders umkämpft ist der Norden, dessen Bedeutung für den Kokainschmuggel zugenommen hat, seit anderswo die Grenzen stärker überwacht werden. „Die Grenze in der Amazonas-Region ist offen“, sagt Aiala Colares Couto von der Universität Pará. „Schon wegen der geographischen Dimension ist es unmöglich, sie zu überwachen.“ Die Route entlang des Amazonas sei inzwischen die wichtigste, sowohl für den brasilianischen Markt, als auch für Kokain, das weiter nach Europa geschickt werde.

Um von dem Millionengeschäft mit dem Kokain zu profitieren, haben sich lokale Verbrecherbanden in der Amazonasregion ebenfalls zu Fraktionen zusammengeschlossen. Die mächtigste ist die Família do Norte („Familie des Nordens“) aus Manaus, die mit dem CV zusammenarbeitet. In Altamira, einer Stadt mit gut 110.000 Einwohnern und einer Fläche knapp viermal so groß wie die Schweiz, entstand das Comando Classe A. Dass dessen Mitglieder nun Anhänger des Comando Vermelho massakriert hätten, sagt Colares Couto, könne auf eine Annäherung an das PCC hindeuten.

Mehr zum Thema 1/

Von seiner Hochburg São Paulo aus hat sich das PCC in den vergangenen Jahren enorm ausgebreitet, zum Teil auch über die Grenzen hinweg bis nach Paraguay und Bolivien. Es ist zu einem der mächtigsten Rauschgiftkartelle Südamerikas geworden und zunehmend auch in den internationalen Kokainhandel involviert. Erst Anfang des Monats wurde in São Paulo der Italiener Nicola Assisi festgenommen, einer der meistgesuchten Rauschgifthändler der Welt. Im Auftrag der ’Ndrangheta, der kalabrischen Mafia, soll er gemeinsam mit dem PCC tonnenweise Kokain von brasilianischen Häfen aus nach Europa verschifft haben.