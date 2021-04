Verschwundene Studentin : Auf Podcast folgt Mordverdacht

Wer zwischen Los Angeles und San Francisco auf der Küstenstraße Highway 101 unterwegs war, sah auch Kristin Smart. Bei San Luis Obispo lächelte die Studentin mit den langen blonden Haaren fast 25 Jahre lang von einer Plakatwand, über ihr der Schriftzug „Vermisst“. Jetzt steht ihr Verschwinden, einer der aufsehenerregendsten Vermisstenfälle in Kalifornien, vor der Aufklärung. Vor einigen Tagen nahm der Sheriff von San Luis Obispo County den mutmaßlichen Täter fest. Paul Flores, 1996 Smarts Kommilitone an der California Polytechnic State University, kurz Cal Poly, soll die Neunzehnjährige damals bei dem Versuch, sie zu vergewaltigen, getötet haben. Zusammen mit dem heute Vierundvierzigjährigen wurde auch sein Vater Ruben Flores verhaftet. Er steht im Verdacht, dem früheren Studenten geholfen zu haben, Smarts Leichnam nach dem Verbrechen zu verstecken.

In den vergangenen Tagen hoben Forensiker den Boden unter Garage und Terrasse von Ruben Flores’ Haus in Arroyo Grande aus. Etwa 300 Kilometer südlich, in San Pedro, einem Stadtteil von Los Angeles, trugen Ermittler tütenweise Beweisstücke aus der Wohnung des inzwischen wegen Mordes angeklagten Paul Flores. „Wir gehen davon aus, auch den Ort eingegrenzt zu haben, wo der Leichnam vergraben wurde“, sagte Dan Dow, der Bezirksstaatsanwalt in San Luis Obispo. Mit Bodenradar und Schaufeln durchkämmten Dutzende Ermittler zudem die Hügel hinter dem Haus der Familie Flores.