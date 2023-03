In manipulierten Seecontainern sollte eine Tonne Kokain nach Deutschland geschmuggelt werden. Jetzt muss der Lieferant aus Mexiko für elf Jahre in Haft: ein 61 Jahre alter Kolumbianer, Spitzname „Taco“.

„Es war ein besonderes Verfahren“, sagt der Vorsitzende Richter am Donnerstagabend im Hochsicherheitssaal des Landgerichts Berlin. In der Tat: Bis zur letzten Hilfsschöffin hatte die gesamte Kammer zu Beginn des Prozesses im Dezember unter Polizeischutz gestanden. Der Angeklagte, ein 61 Jahre alter Kolumbianer mit Wohnsitz in Mexiko, musste seine Untersuchungshaft streng abgeschirmt und weitgehend in Isolation verbringen. Berichterstattende Journalisten durften nicht einmal ihren Kugelschreiber mit in den Saal nehmen, sondern mussten sich Notizen mit Bleistift machen.

Julia Schaaf Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Der Mann, den die Behörden offenbar für brandgefährlich hielten, trat vor Gericht als biederer Geschäftsmann und Familienvater auf: untersetzte Statur, Geheimratsecken, hängende Wangen und Mundwinkel. Zur Urteilsverkündung trägt er eine schwarze Daunenjacke mit orangerotem Reißverschluss auf der Brust. Nach 21 Verhandlungstagen verkündet der Richter das Urteil: Oscar R.L., den seine deutschen Geschäftspartner „Taco“ nannten und Boulevardmedien „Drogenboss“, muss für elf Jahre ins Gefängnis. „Die Hauptverhandlung hat ergeben, dass er den Handel mit Kokain in großen Mengen betrieben hat“, sagt der Vorsitzende.

Manipulierte Stahlpaletten als Kokainversteck

Drei Jahre ermittelte das Bundeskriminalamt, nachdem im November 2018 in der brasilianischen Hafenstadt Santos eine große Menge für Deutschland bestimmtes Kokain in einem Schiffscontainer entdeckt worden waren. Nach und nach kamen die Polizisten einer Bande Berliner Rauschgiftschmuggler auf die Spur, die schon einige Jahre lang höchst erfolgreich Kokain von Lateinamerika nach Deutschland transportiert hatte.

Zehn Männer, die als sogenannte Logistiker das Bindeglied zwischen den Lieferanten in Lateinamerika und den Dealern in Deutschland gebildet und dafür ein komplexes Netz von Scheinfirmen gegründet haben sollen, müssen sich derzeit in einem Parallelverfahren vor dem Berliner Landgericht verantworten. Insgesamt geht es um mehr als sechs Tonnen Kokain.

Eine davon sollte in den Jahren 2020 und 2021 ein neuer Lieferant beschaffen, der Kolumbianer „Taco“ – versteckt wie schon in den Jahren zuvor in eigens angefertigten, hohlen Stahlpaletten, auf denen zur Tarnung Blei- oder Kupferplatten transportiert werden sollten. Dazu ist es allerdings nicht gekommen. In einem ersten Fall, in dem es um 300 Kilo Kokain ging, sollen gewaltsame Auseinandersetzungen im mexikanischen Drogenmilieu die Umsetzung der Pläne vereitelt haben. Im zweiten Fall, 700 Kilo, kam der Zugriff der Polizei und die Verhaftung der Logistiker im November 2021 einer Lieferung zuvor.

Sie bezeichneten ihn als „Super-N.“ - „Super-Narco“

Die Beweisführung war anspruchsvoll. Nicht nur, dass „Taco“ kein einziges Gramm Kokain tatsächlich geliefert hatte. Der Vorsitzende Richter stellt überdies fest: „Richtig ist, dass es keine direkte Kommunikation zwischen den Logistikern und dem Angeklagten gibt.“

Die intensive Kommunikation innerhalb der Bande jedoch, abgehörte Telefonate, Sprachnachrichten und Chatverläufe, führen aus Sicht der Kammer eindeutig zu Oscar R.L. als „Boss“. Einmal bezeichnet ihn einer der Deutschen als „Super-N.“, wobei N. wohl für „Narco“ steht, Mitglied eines Drogenkartells. „Außerdem passt es auch, dass er ein Lieferant von Kokain ist“, führt der Vorsitzende aus. „Wie sagt man so schön? Es ist ihm nicht wesensfremd.“ Von 2011 bis 2019 hatte Oscar R.L. eine Haftstrafe in Amerika verbüßt – Drogenhandel.

Als die Staatsanwaltschaft seinerzeit einen Haftbefehl für Oscar R.L. ausstellte, hatte sie eigenen Worten zufolge wenig Hoffnung, dass „Taco“ ihnen tatsächlich ins Netz gehen würde. Im vergangenen März wurde Oscar R.L. dann bei der Einreise in Madrid festgenommen. Er war unterwegs nach Genf zu seinem Sohn, der dort ein teures Privatinternat besuchte.

Mehr zum Thema 1/

Wie im Verlauf der Verhandlung deutlich wurde, gehört der Angeklagte zu einer sehr vermögenden Familie, die in Kolumbien Palmölplantagen, Rinderviehzucht und Immobiliengeschäfte betreibt. Eine eigene Fluggesellschaft mit Kleinflugzeugen transportiert nach Auskunft des Finanzverwalters der Familie unter anderem Politiker, Bargeld für Banken sowie im Fall der Fälle Wahlzettel und Wahlhelfer.

Die Urteilsverkündung am Donnerstagabend verfolgte der Angeklagte wie schon den gesamten Prozess mit nahezu regungslosem Gesicht. Oberstaatsanwalt Günter Sohnrey, der in seinem Plädoyer eine nur geringfügig höhere Strafe gefordert hatte, sprach anschließend von einem „sehr guten Urteil“. Die Verteidigung hatte argumentiert, Oscar R.L. hätte gar nicht nach deutschem Strafrecht verurteilt werden dürfen.