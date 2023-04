In Antwerpen und Rotterdam landen gewaltige Mengen Kokain an. Eine neue Studie erklärt, wie Kartelle es aus den Häfen herausschleusen. Eine entscheidende Rolle spielen IT-Systeme.

In den Häfen von Antwerpen und Rotterdam haben die Behörden im vergangenen Jahr 160 Tonnen Kokain beschlagnahmt – eine Rekordmenge. Den Konsum des Rauschgifts haben sie damit kaum eingedämmt, wie Spuren im Abwasser großer Städte belegen. Auch da gab es 2022 neue Rekorde. Aber immerhin verstehen sie jetzt besser, wie kriminelle Netzwerke Häfen unterwandern – was auch eine Folge der Ermittlungen gegen Kommunikationsdienste wie Encrochat und SkyECC ist, über die Rauschgiftkartelle ihre Geschäfte abgewickelt haben. Am Mittwoch legten die EU-Polizeibehörde Europol und die Sicherheitsverantwortlichen der drei größten europäischen Häfen Antwerpen, Rotterdam und Hamburg ihre Erkenntnisse in einer gemein­samen Studie dar.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. Folgen Ich folge

Für kriminelle Gruppen in Europa besteht die größte Herausforderung darin, Kokain unentdeckt aus Häfen herauszubringen. Zugute kommt ihnen, dass nur ein Bruchteil der Container kontrolliert wird – insgesamt lediglich zwei Prozent der 98 Millionen Container, die dort jährlich um­geschlagen werden. Der Zoll wählt sie aufgrund von Risikoprofilen aus: Bestimmte Herkunftshäfen, Warengruppen und Lieferanten sind anfälliger für Schmuggelei als andere.

So kommt es, dass immerhin jeder zehnte Container aus Südamerika, woher das Kokain zumeist kommt, überprüft wird. Der Zoll kontrolliert Einfuhrerklärungen, setzt Spürhunde ein, scannt Container und öffnet sie, wenn sich ein Verdacht erhärtet.

Rauschgift-Kartelle versuchen ihr Risiko zu vermindern, indem sie immer neue Wege wählen, um ihre Ware zu transportieren. Doch selbst wenn dem Zoll eine Lieferung ins Auge fällt, heißt das noch lange nicht, dass die Beamten sie auch zu fassen bekommen. In den Häfen selbst werden die Container an einem Terminal entladen, das von der Herkunft und dem Endziel (aus der EU oder einem Drittland) sowie dem Weitertransport (per Schiff, Bahn oder Lastwagen) abhängt.

„Trojanische Pferde“ auf dem Hafengelände

Dort werden die Container auf­gestapelt – und es beginnt die Arbeit der so­genannten Extraktionsteams, die das Kokain vom Hafengelände holen sollen. Einige dringen zu Fuß ein, andere kommen mit sogenannten „Trojanischen Pferden“ aufs Hafen­gelände, wie die Studie darlegt: in Containern, die für den Export gedacht sind und zu den entsprechenden Terminals gebracht werden.

In jedem Fall brauchen die Teams die Hilfe von Hafenbeschäftigten. Entscheidend ist der Zugang zu den IT-Systemen. Jeder Container hat eine spezifische Registrierungsnummer, die mit der Verschiffung ausgestellt wird – ähnlich wie ein Tracking-Code bei Paketen. Mit dieser Nummer, einem PIN- oder QR-Code, kann ein Container jederzeit lokalisiert und, nach der Freigabe durch den Zoll, abgeholt werden.

Die Rolle der Kranführer

Auch Kranführer spielen eine ­wichtige Rolle: Sie entscheiden ­darüber, ob ein Container unten steht, wo er leicht geöffnet werden kann, oder oben, auf fünf anderen Containern. Dazu kommen gewöhnliche Arbeiter, die Teams aufs Gelände schleusen und ihnen zur Hand gehen, sowie Lastwagenfahrer, die Container transportieren. Außerdem Zollbeamte und Hafenpolizisten, die im entscheidenden Moment wegsehen.

„Jeder, der mit einem Glied der Logistikkette zu tun hat, ist für die kriminellen Netzwerke eine Stütze und deshalb anfällig für Korruption“, heißt es in der Studie. Oft würden Beträge in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro gezahlt – ein Viel­faches dessen, was die Bestochenen regulär verdienen. Der Koordinator einer Extraktion bekommt sieben bis 15 Prozent des Warenwerts bezahlt. Viel Geld, denn eine Tonne Kokain bringt 40 bis 100 Millionen Euro, wenn sie in Europa an Endkunden verkauft wird.

Mehr zum Thema 1/

Um die Ware aus dem Hafen zu schleusen, gibt es mehrere Techniken. Entweder holen Teams das Rauschgift aus dem Überseecontainer und laden es in einen Container um, der nur in der EU zirkuliert und daher so gut wie nie kontrolliert wird. Oder sie klonen die Registrierungsnummer einer auffälligen Lieferung: Kontrolliert wird dann ein anderer Container. Sobald die Nummer vom Zoll freigegeben ist, kann das Original den Hafen verlassen. Tatsächlich können die Extraktoren ihn sogar selbst abholen, wenn sie die Nummer kennen und Frachtpapiere fälschen. Das sei übliche Praxis, heißt es in der Studie, das Kokain werde außerhalb des Hafens entladen, der Container am Straßenrand stehen gelassen oder zum Endkunden ge­bracht. „Die Hafenbehörden von Antwerpen und Rotterdam schätzen, dass Hunderte Tonnen Rauschgift auf diese Weise durch ihre Häfen geschleust worden sind.“