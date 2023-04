In Antwerpen und Rotterdam landen gewaltige Mengen Kokain an. Eine neue Studie erklärt, wie Kartelle es aus den Häfen herausschleusen. Eine entscheidende Rolle spielen IT-Systeme.

In den Häfen von Antwerpen und Rotterdam haben die Behörden im vergangenen Jahr 160 Tonnen Kokain beschlagnahmt – eine Rekordmenge. Den Konsum des Rauschgifts haben sie damit kaum eingedämmt, wie Spuren im Abwasser großer Städte belegen. Auch da gab es 2022 neue Rekorde. Aber immerhin verstehen sie jetzt besser, wie kriminelle Netzwerke Häfen unterwandern – was auch eine Folge der Ermittlungen gegen Kommunikationsdienste wie Encrochat und SkyECC ist, über die Rauschgiftkartelle ihre Geschäfte abgewickelt haben. Am Mittwoch legten die EU-Polizeibehörde Europol und die Sicherheitsverantwortlichen der drei größten europäischen Häfen Antwerpen, Rotterdam und Hamburg ihre Erkenntnisse in einer gemein­samen Studie dar.

Für kriminelle Gruppen in Europa besteht die größte Herausforderung darin, Kokain unentdeckt aus Häfen herauszubringen. Zugute kommt ihnen, dass nur ein Bruchteil der Container kontrolliert wird – insgesamt lediglich zwei Prozent der 98 Millionen Container, die dort jährlich um­geschlagen werden. Der Zoll wählt sie aufgrund von Risikoprofilen aus: Bestimmte Herkunftshäfen, Warengruppen und Lieferanten sind anfälliger für Schmuggelei als andere.