Vor Puerto Rico : Kokain im Wert von 43 Millionen Euro in Boot entdeckt

Kokain im Wert von 43 Millionen Euro in Boot entdeckt

So einen Fund machen Zöllner nicht alle Tage: Auf einem Boot haben amerikanische Beamte eine riesige Menge Rauschgift gefunden.

Amerikanische Zöllner haben in einem Boot vor Puerto Rico fast 2000 Kilogramm Kokain gefunden. Die Drogen hätten einen geschätzten Wert von 47,5 Millionen US-Dollar (rund 42,7 Millionen Euro), teilte die amerikanische Zoll- und Grenzpolizei (CBP) am Donnerstag mit. Das Motorboot war demnach am Mittwoch rund 75 Seemeilen südlich des karibischen US-Außengebiets entdeckt und vor der Stadt Guayama abgefangen worden.

An Bord waren den Angaben zufolge zwei Männer und 80 nicht näher beschriebene Ballen, die Kokain-Blöcke enthielten. Die Männer, die nach eigenen Angaben aus der Dominikanischen Republik stammen, wurden festgenommen.