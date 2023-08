Selbstbewusst auch in Handschellen: Der 29 Jahre alte tatverdächtige Spanier soll den Mord an seinem Freund bereits gestanden haben. Bild: EPA

Nach dem Fund von Leichenteilen auf der thailändischen Urlaubsinsel Koh Phangan wartet der mutmaßliche Täter, Daniel Sancho, in Untersuchungshaft auf der Nachbarinsel Koh Samui auf eine Anklage. Wie die thailändische Presse berichtete, hatte der 29 Jahre alter Spanier, dessen Vater ein bekannter Schauspieler ist, gestanden, den 44 Jahre alten Schönheitschirurgen getötet und zerstückelt zu haben. Einige Leichenteile waren in Plastikbeuteln auf einer Müllhalde gefunden worden, einige weitere im Meer. Nach Agenturberichten hat die Polizei genug Beweise gesammelt, dass ein Gerichtsverfahren wegen vorsätzlichen Mordes eingeleitet werden kann.

Der Koch und Social-Media-Influencer hatte den Kolumbianer am 2. August als vermisst gemeldet. Danach war der Verdacht aber schnell auf ihn gefallen. Aufnahmen von Überwachungskameras zeigen die beiden Männer am Vortag gemeinsam auf einem Motorrad. Der Polizei berichtete der Spanier später, wütend auf den Kolumbianer geworden zu sein, als dieser Sex von ihm verlangt habe. Er habe auf ihn eingeschlagen, bis dieser mit dem Kopf gegen die Badewanne stürzte, das Bewusstsein verlor und starb.

Polizei geht von geplanter Tat aus

Die Polizei geht aber davon aus, dass der Spanier seine Tat geplant hatte. Er hatte vor der Tat Sägen und Fleischermesser, Müllsäcke und Spülmittel gekauft. Nachdem er die Leiche zerstückelt hatte, steckte er einige Teile in eine Reisetasche und brachte sie mit einem Kajak auf das Meer hinaus. Die übrigen Leichenteile hatte er in Säcken auf die Müllhalde gebracht. In seinem Hotelzimmer haben die Ermittler zudem Haare, Fett und Hautfetzen in einem Ausguss gefunden.

Thailändischen Medienberichten zufolge waren die beiden Männer seit mehr als einem Jahr ein Paar. Der Spanier soll seinen Freund gedrängt haben, mit ihm die thailändische Insel zu besuchen, um dort an einer Full-Moon-Party teilzunehmen, für die Koh Phangan berühmt ist. Das Hotelzimmer habe er mit der Kreditkarte seines Freundes bezahlt. Der Spanier betreibe in seiner Heimat ein Restaurant, in das der Kolumbianer Geld investiert habe. Die Polizei hegt deshalb den Verdacht, dass hinter der Tat finanzielle Gründe stecken könnten.

Schauspiel-Vater reiste sofort nach Thailand

In Spanien erregt der Fall mitten im nachrichtlichen Sommerloch großes Aufsehen. Der Tatverdächtige ist Sohn des Schauspielers Rodolfo Sancho („Isabel“) und Enkel des Schauspielers Sancho Gracia („Curro Jiménez“). Sein Vater reiste laut Presseberichten sofort nach Thailand, um seinem Sohn nahe zu sein.

Der mutmaßliche Täter wollte kein Schauspieler werden, sondern sich als Koch profilieren. Er betreibt laut Medienberichten in Madrid eine Cateringfirma und ein Hamburger-Lokal. Zudem unterhält er einen Youtube-Kanal. Am Abend nach der Tat feierte er mit Freunden bei einer Full Moon Party, als wäre nichts geschehen.

„Er weiß, was er getan hat“

Der Anwalt des Verdächtigen sagte am Dienstag, sein Mandant sei „entspannt und ruhig. Er weiß, was er getan hat“. Einem spanischen Fernsehsender sagte der mutmaßliche Täter über sein Opfer: „Dieser Mann hielt mich gefangen und bedrohte meine ganze Familie.“ Die Ermittler hätten ihn wegen seiner Kooperation gut behandelt und sogar mit ihm in einem der besten Restaurants gegessen, bevor er in Einzelhaft kam.

Wie die Zeitung „El País“ berichtete, soll er wegen vorsätzlichen Mordes und Tatverschleierung angeklagt werden. Ein Auslieferungsabkommen zwischen Thailand und Spanien gibt es nicht.