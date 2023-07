Das Landgericht Köln hat am Montag einen 42 Jahre alten Krankenpfleger wegen zweifachen Mordes und Mordversuch zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Kammer sah es als erwiesen an, dass Manuel H. in den Jahren 2020 und 2021 drei Frauen mit dem früher auch als Rattengift verwendeten Schwermetall Thallium vergiftet hat, zwei von ihnen starben. Das Gericht stellte die besondere Schwere der Schuld fest und ordnete anschließende Sicherungsverwahrung an. Es gebe keinen Zweifel daran, dass H. „eine perverse, sadistische und grausame Seite hat“, so die Vorsitzende Richterin. Er habe kein Mitgefühl gezeigt, habe die Angst gesehen und das Sterben beobachtet.

Nach Überzeugung des Gerichts hat H. im Frühjahr 2020 zunächst seine Frau Tina – mit der er seit 2017 in zweiter Ehe verheiratet war – vergiftet. Als sie Mitte Mai 2020 in ein Leverkusener Krankenhaus eingeliefert wurde, glaubten die Ärzte an eine Autoimmunerkrankung. Am 29. Mai vor drei Jahren wurde die schon seit mehreren Tagen nicht mehr ansprechbare Frau in die Universitätsklinik Düsseldorf verlegt, wo sie aber wenig später starb.

Schon nach wenigen Monaten fand Manuel H. über das Internet seine neue Partnerin Yvonne K. Im März 2021 vergiftete H. laut Urteil deren Großmutter. Die bis dahin gesunde Dame klagte plötzlich über Durchfall und extreme Leibschmerzen. Doch als sie am 1. April 2021 starb, schöpfte wegen ihrer 92 Lebensjahre niemand Verdacht.

Kurz darauf zog Yvonne K. mit Manuel H. in das Haus ihrer Großmutter in Hürth. Mitte August wurde K. von Manuel H. schwanger. Als sie nur einen Monat später über dieselben Symptome wie zuvor ihre Großmutter klagte, wandte sich ihre Mutter an die Polizei. Daraufhin stürmten Ermittler das Haus in Hürth und fanden unter anderem in einer Jacke von H. ein Glasbehältnis mit Thallium. Die Exhumierung und rechtsmedizinische Untersuchung der Großmutter ergab, dass sie an dem Gift gestorben war.

Zunächst sah es auch für Yvonne K. schlecht aus. Mit einem Gegenmittel retteten Mediziner ihr Leben. Auch ihr ungeborenes Kind schien durchzukommen. Einige Wochen vor dem errechneten Termin musste es per Kaiserschnitt auf die Welt geholt werden. Doch im vergangenen Juli starb das Mädchen – laut Obduktion am plötzlichen Kindstod.