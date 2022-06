Köln : Auto rammt Ampel bei Verfolgungsjagd und verletzt Fußgänger

Aktualisiert am

Ein junger Mann hat bei einer Verfolgungsjagd mit der Polizei durch die Kölner Innenstadt am frühen Samstagmorgen mit seinem Auto einen Ampelmast gerammt und dabei zwei Fußgänger verletzt. Während einer der Männer vor Ort ärztlich versorgt wurde, musste der andere Verletzte zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Einsatzkräfte konnten mit Hilfe von Passanten verhindern, dass der 20 Jahre alte Unfallfahrer und dessen 23 Jahre alter Beifahrer fliehen.

Das Unfallauto war laut Mitteilung einer Streife aufgefallen, weil es gegen die Fahrtrichtung in eine Einbahnstraße fuhr. Bei der Verfolgung missachtete der 20-Jährige den Angaben zufolge mehrere rote Ampeln. Die wilde Fahrt endete, als der junge Mann an einer weiteren roten Ampel zwei davor wartende Autos überholen wollte. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und krachte in den Ampelmast.

Nach der Festnahme wurde dem 20-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurde festgestellt, dass er keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Zudem wurden die Mobiltelefone von Fahrer und Beifahrer sichergestellt, weil diese die Verfolgungsfahrt live auf einer Internetplattform gestreamt haben sollen.