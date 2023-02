Nach Zusammenstößen vor einer Asylbewerber-Unterkunft im Nordwesten Englands hat die Polizei 15 Menschen festgenommen, darunter auch ein Kind. Wie die Polizei von Merseyside am Samstag mitteilte, hatten Demonstranten am Freitag vor einem Hotel in Knowsley bei Liverpool, in dem Asylbewerber untergebracht sind, Feuerwerkskörper auf Polizisten geworfen und ein Polizeiauto angezündet.

Drei Menschen wurden leicht verletzt, darunter ein Polizist. Die Festgenommenen sind zwischen 13 und 54 Jahre alt.

Die Zusammenstöße begannen, als Gegendemonstranten zu einer Solidaritätskundgebung für die in dem Hotel untergebrachten Asylbewerber kamen. Die Polizei erklärte, die Gruppe von „Unruhestiftern“ habe sich gezielt „gewalttätig“ verhalten. Flüchtlingsorganisationen erklärten, unter den Gegendemonstranten seien Menschen mit Verbindungen zu rechtsextremen Gruppen gewesen.

Die britische Innenministerin Suella Braverman verurteilte den „entsetzlichen“ Vorfall. Das „angebliche Verhalten einiger Asylbewerber“ sei „niemals eine Entschuldigung für Gewalt und Einschüchterung“, schrieb sie auf Twitter.

Meldung heizte Stimmung auf

Nach Polizeiangaben war der Protest durch „Gerüchte und Fehlinformationen“ in Online-Netzwerken nach einem Vorfall in der vergangenen Woche angeheizt worden. Nachdem ein 15 Jahre altes Mädchen in Knowsley „unangemessene Annäherungsversuche“ gemeldet hatte, war ein etwa 20 Jahre alter Mann festgenommen und wieder freigelassen worden. Nach Polizeiangaben sind die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen. Sie sucht nun nach Zeugen.

Nach Berichten lokaler Medien nutzt das Innenministerium das Hotel seit dem vergangenen Jahr zur vorübergehenden Unterbringung von Asylbewerbern.