Auf Straße festgeklebt : Klimaaktivistin in Berlin zu Geldstrafe verurteilt

In Berlin steht eine Aktivistin der „Letzten Generation“ vor Gericht. Sie trägt eine Erklärung zum Klimanotstand vor und appelliert an die Richterin persönlich. Die geht sogar über das geforderte Strafmaß hinaus.

Es ist ein Zufall, dass Helga H. sich ausgerechnet in dieser Woche vor Gericht verantworten muss. Ob das für sie ein Vorteil oder ein Nachteil ist? Auf jeden Fall ist das Interesse an der Verhandlung im Amtsgericht Berlin-Tiergarten so groß, dass nicht alle ihre Unterstützer einen Zuschauerplatz im Saal bekommen. Auch der Medienandrang ist beträchtlich. Denn am Tag zuvor ist eine Radfahrerin für hirntot erklärt worden, die zu Wochenbeginn von einem Betonmischer überfahren worden war und nur mit Verzögerung geborgen werden konnte, weil das Rettungsfahrzeug in einem Stau feststeckte, den Aktivisten der „Letzten Generation“ verursacht hatten. Seitdem wird über die Bestrafung radikaler Klimaschützer diskutiert.

Julia Schaaf Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Helga H. hat am 24. Januar an der ersten Sitzblockade dieser Gruppierung teil­genommen. Zwei ähnliche Aktionen folgten in den Tagen darauf. Die Angeklagte ist 56 Jahre alt und kommt aus Nordhessen. Sie ist verheiratet, mit erwachsenen Kindern, und hat sich nie zuvor in ihrem Leben etwas zuschulden kommen lassen. Mit ihrer Tätigkeit als Malerin – Handwerk, nicht Kunst – in Teilzeit verdient sie nach eigenen Angaben 450 Euro zum Familieneinkommen dazu.

Helga H. trägt Brille, eine karierte Schlaghose in Karamell und einen Strickpulli mit Rollkragen und Zopfmuster, ihre langen Haare sind weitgehend ergraut. Sie hat eine mehrseitige Erklärung vorbereitet, die sie mit zarter Stimme, aber wachsendem Nachdruck verliest. Sie redet von ihrer Angst an jenem Januarmorgen, von schlechtem Schlaf in der Nacht zuvor und Magenschmerzen. Ihr tue es leid, dass Autofahrer ihretwegen im Stau gestanden haben und sie Polizisten Arbeit gemacht habe. Trotzdem habe sie sich „gewaltfrei auf die Straße gesetzt“, denn: „Die Erde brennt überall.“ Dann argumentiert Helga H. mit dem „Klimanotstand“, wendet sich gegen Lebensmittelverschwendung und wirft der Regierung Nichtstun vor: „Wir sind die erste Generation, die den beginnenden Klimakollaps spürt, und die letzte, die etwas dagegen tun kann.“

Ratlose Beamte

Als Zeugen rekonstruieren Polizisten das Geschehen auf der Berliner Stadtautobahn. Einer berichtet von einer gewissen Ratlosigkeit der Beamten, aufgrund der Tatsache, dass sie zum ersten Mal mit einem Protest dieser Art konfrontiert gewesen seien; dass die Demonstranten auch nach dreifacher Aufforderung die Straße nicht geräumt haben; dass der hinzugerufene Notarzt erst in der Drogerie Nagellackentferner besorgen musste, um die Hände von Aktivisten zu lösen, die sich auf der Fahrbahn festgeklebt hatten. Auch Helga H. hat sich bei ihrer dritten Aktion mit Sekundenkleber festgeklebt. Die Polizisten berichten, sie habe sich ansonsten nicht gewehrt, als sie weggetragen wurde.

Der Fall Helga H. ist der siebte dieser Art, der in Berlin verhandelt wird. Aber die juristische Auseinandersetzung mit diesen Protesten hat gerade erst begonnen. Die Gerichtspressestelle in Berlin zählt bislang 174 Verfahren. Nur in Einzelfällen haben die Betroffenen den Strafbefehl akzeptiert. In den anderen Fällen, in denen Widerspruch eingelegt wurde, steht die Hauptverhandlung noch aus.

Sind Öffentlichkeit und Justiz voreingenommen?

Allerdings fordert die Verteidigung am Freitag zunächst, das Verfahren einzustellen: Durch den „überaus tragischen Unfall“ zu Wochenbeginn gebe es eine Vorverurteilung der Angeklagten. „Der Druck ist hoch in der Öffentlichkeit“, sagt der Anwalt, der darum bittet, seinen Namen nicht öffentlich zu nennen. „Unangebrachte Äußerungen von Landes- und Bundespolitikern“ und die Forderung nach „harten, kompromisslosen Strafen“ könnten die Unabhängigkeit des Gerichts gefährden und zu einer „Bestrafung um jeden Preis“ führen. Das Gericht weist den Antrag als unbegründet zurück.

Persönlicher Appell an die Richterin

Es ist die Angeklagte selbst, die in ihrem Schlusswort die Richterin ermahnt, nach ihrem Gewissen und zugunsten des Klimaschutzes zu entscheiden und nicht nach Recht und Gesetz. „Sie als Richterin haben die Möglichkeit, ein Zeichen für das Überleben zu setzen“, sagt Helga H., nachdem sie wieder die Bühne genutzt hat, um vor dem Anstieg der Meeresspiegel und der Zunahme von Extremwetterereignissen zu warnen. Andernfalls mache sie sich „zur Komplizin der Vernichtung von Menschen im globalen Süden und hier bei uns“. Sie spricht die Richterin direkt an: „Sagen Sie, auf welcher Seite Sie stehen.“

Das Gericht verurteilt die Aktivistin zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen, die sich an ihren Einkünften orientieren und deshalb auf je 15 Euro festgesetzt werden. Damit geht die Amtsrichterin über den Antrag der Staatsanwaltschaft sogar hinaus. Anders als der Vertreter der Anklage geht sie nicht nur von Nötigung, sondern in einem Fall auch von Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte aus, weil das Festkleben das Wegtragen jedenfalls eine Zeit lang verhindert habe.

Die Verteidigung hatte Freispruch gefordert. Aus dem Zuschauerraum wird das Urteil vereinzelt mit Buhrufen quittiert. Helga H. hatte schon in ihrem Schlusswort verkündet, dass sie sich von einer Verurteilung nicht beirren lasse: „Für mich ist das gleich, weil ich das wieder machen möchte, bis sich etwas ändert.“ Der Sekunden­kleber wird eingezogen.