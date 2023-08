Das britische ­Ge­sundheitsministerium will durch eine unabhängige Untersuchungskommission klären lassen, ob ein Aufsichtsversagen der Klinikbehörden mit dazu geführt hat, dass die Kinderkrankenschwester Lucy Letby in den Jahren 2015 und 2016 sechs Neugeborene ermorden und an sieben weiteren Säuglingen Mordversuche begehen konnte.

Letby war nach einem zehn Monate währenden ­Prozess schuldig gesprochen und am Montag zu lebenslanger Haft ohne Aussicht auf spätere Strafminderung verurteilt worden. Sie erschien nicht zur Urteilsverkündung und hörte ­damit weder die Begründung des Richters für das Strafmaß noch die bewegenden persönlichen Stellungnahmen der trauernden Eltern der getöteten Neugeborenen.

Der britische Gesundheitsminister Steve Barclay sagte am Dienstag, er sei entschlossen, die Eltern der ­Opfer in die Planung der unabhängigen Untersuchung einzubeziehen und sicherzustellen, dass ihre Stimme dort gehört werde. Sie könnten dabei helfen, zu erkennen, „wo und wie Sicherheitsstandards nicht erreicht wurden“, und dazu beitragen, dass Eltern künftig wieder Vertrauen in das Gesundheitssystem gewönnen.

Während der Hauptverhandlung war bekannt geworden, dass Ärzte, die auf der Intensivstation für Neugeborene tätig waren, schon 2015 erfolglos die Bitte an die Leitung des Countess-of-Chester-Krankenhauses richteten, Letby nicht länger auf dieser Station einzusetzen.

Die verurteilte Kindesmörderin äußerte sich in der Verhandlung nicht zu ihren Taten, sie hatte auch zuvor kein Geständnis abgelegt. Der Richter James Goss sagte bei der Verkündung des Strafmaßes, Letby habe in ihren Mordtaten „eine tiefe Böswilligkeit gezeigt, die an Sadismus grenzt“. Die Verurteilte wuchs als Einzelkind in behüteten Verhältnissen auf. Textnachrichten, die sie nach den Mordtaten an Kollegen im Krankenhaus schrieb, lassen die Vermutung zu, es könnte ein Motiv ­gewesen sein, Aufmerksamkeit und Mitleid auf sich zu lenken. Die Polizei in Cheshire gab an, sie überprüfe jetzt nochmals alle medizinisch auffälligen Fälle in Frühgeborenen­stationen, auf denen Letby tätig war.