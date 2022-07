Kindesmissbrauch : Die Jagd nach den Jägern

Das Büro von Manuela Fischer und ihren zwei Kolleginnen im Polizeipräsidium Köln sieht so nüchtern aus, wie Büros in der digitalisierten, weitgehend papierlosen Arbeitswelt eben aussehen: Jeder Platz ist mit Tastatur, Maus und zwei oder drei Bildschirmen ausgestattet. Erst auf den zweiten Blick erkennt man, was hier anders ist. Denn an die Schrankwand hat Fischer in mehreren Reihen im Format DIN A4 ausgedruckte Fotos kleiner Jungen und Mädchen geheftet. Es sind Spuren aus dem jüngsten großen Missbrauchsfall, mit dem sich die Kölner Ermittler der BAO „Liste“ befassen. Vor wenigen Wochen hat die Polizei nach Hinweisen von Eltern einen 33 Jahre alten Mann festgenommen. Als Betreuer bei einem privaten Kitabetreiber und als Babysitter soll er mehrere seiner kleinen Schützlinge missbraucht und die Taten gefilmt haben.

Reiner Burger Politischer Korrespondent in Nordrhein-Westfalen.



Die Fotos teilt Fischer an der Schrankwand in „identifizierte Opfer“ und „nicht identifizierte Opfer“ auf. Die Namen und Wohnorte der Kinder müssen sie und ihr Team unter Hochdruck herausfinden. Das funktioniert nicht immer im papierlosen Workflow, oft ist minutiöses analoges Puzzeln, Vergleichen, Visualisieren nötig. „Es geht darum, wirklich jeden kleinsten Hinweis zu finden und zu nutzen, um zu klären, ob ein Opfer aktuell noch missbraucht wird. Jedes Kind zählt!“, sagt Fischer, die in der BAO „Liste“ den Einsatzabschnitt Auswertung leitet und die auch schon in der BAO „Berg“ mitgearbeitet hat. So schrecklich das auch sei, was sie täglich zu sehen – und manchmal, noch schlimmer – zu hören bekomme, so motivierend sei es, Opfern ganz konkret helfen zu können.