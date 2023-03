Aktualisiert am

Sexuelle Gewalt an Kindern

Sexuelle Gewalt an Kindern :

Sexuelle Gewalt an Kindern : Warum werden Frauen nicht als Täterinnen wahrgenommen?

Auch Frauen ermöglichen Missbrauch an Kindern oder üben ihn aus. Eine Rechtspsychologin hat erstmals hunderte Strafakten von weiblichen Pädokriminellen ausgewertet – und zeigt, welche Frauen zu Täterinnen werden.

Ein Fall aus dem Jahr 2018: Die wegen Kindesmissbrauchs angeklagte Mutter wird aus dem Gerichtssaal in Freiburg gebracht. Sie und ihr Partner wurden zu mehr als zwölf Jahren Haft verurteilt. Bild: dpa

Die Naivität des Gerichts war groß, die Folge furchtbar: Man habe doch vorausgesetzt, dass die Frau sich schützend vor ihr Kind stellen würde. Diese Einschätzung des Familiengerichts trug im Frühjahr 2017 dazu bei, dass ein neun Jahre alter Junge doch wieder bei seiner Mutter leben durfte.

Karin Truscheit Redakteurin im Ressort „Deutschland und die Welt“. Folgen Ich folge

Zuvor war das Kind kurzzeitig in Obhut genommen worden, weil bekannt geworden war, dass die Frau mit einem einschlägig vorbestraften Missbrauchs­täter zusammenlebte. Doch die Frau ließ nicht nur zu, dass der Mann ihren Sohn weiterhin immer wieder vergewaltigte. Sie hatte den Jungen auch zusammen mit ihrem Freund an Pädokriminelle verkauft, die aus der Schweiz und Spanien angereist kamen, um das Kind gegen Bezahlung zu quälen. Und die Mutter wirkte aktiv am Missbrauch ihres Sohnes mit.