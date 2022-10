Kampf gegen Kinderpornographie : „50 Prozent der Tatverdächtigen sind minderjährig“

Aktualisiert am

Herr Schneider, während die Kriminalitätsstatistik für die allermeisten Phänomene rückläufige Zahlen ausweist, ist die Zahl der Sexualstraftaten in manchen Bundesländern um 100 Prozent in die Höhe geschnellt. Was ist der Grund?

Reiner Burger Politischer Korrespondent in Nordrhein-Westfalen. Folgen Ich folge



Man muss differenzieren zwischen sexuellem Missbrauch von Kindern und Verbreitung, Erwerb und Besitz von kinderpornographischen Inhalten. Nur bei Letzterem gibt es so enorm starke Zuwächse. In Nordrhein-Westfalen hatten wir von 2020 auf 2021 eine Steigerung von mehr als 130 Prozent. Das hat mehrere Gründe. Sicher mag es auch mehr Täter geben, die Verbreitung ist durch die Digitalisierung leichter geworden. Die wichtigste Erklärung ist aber: Wir leuchten das Dunkelfeld immer weiter aus.