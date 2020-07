Missbrauch im Kindergarten : „Es gibt keinen Schlussstrich, niemals“

Aktualisiert am

Am 21. März 2019, an Ihrem Geburtstag, haben Sie erfahren, dass im ehemaligen Kindergarten Ihres Sohns Kinder missbraucht wurden. Was war Ihr erster Gedanke?

Lass es nicht mein Kind sein! Das hab ich gedacht. Ich hatte morgens über eine Whatsapp-Gruppe gehört, dass in unserem Kindergarten ermittelt wird. Mein Sohn war dort bis 2018. Die Polizei hatte für Betroffene eine Telefonnummer mitgeteilt. Dann habe ich meine Mutter angerufen, sie aber nicht erreicht. Sie war beim Beerdigungsinstitut, denn meine Oma war in der Nacht zuvor gestorben. An diesem Tag kam einfach alles zusammen.